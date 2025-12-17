Fibwi Palma-Agropal Palencia: a seguir creciendo

Sin apenas tiempo para recuperarse tras el exigente desplazamiento a Melilla, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afronta una nueva jornada de liga. El equipo de Pablo Cano recibe hoy a las 18 horas al Super Agropal Palencia en un partido en el que los mallorquines tratarán de sumar un nuevo triunfo en casa reforzando así su solidez como locales en lo que llevamos de temporada liguera. Será, además, la segunda vez que palmesanos y palentinos se vean las caras en esta temporada ya que los dos conjuntos se enfrentaron en la Copa de España en un partido que acabó cayendo del lado del Super Agropal Palencia por 78-79. Se da la curiosidad que, al igual que en el duelo copero, el encuentro entre los dos equipos será entre semana.

De cara al partido de hoy, Pablo Cano ha asegurado hoy en la previa del partido que el equipo está “ante un gran desafío”. “Es un partido que ya comenzamos a preparar en el aeropuerto de Madrid. Hay poco tiempo de preparación y nos basaremos mucho en lo que venimos haciendo en el día a día, que creo que es nuestra gran fortaleza”. Sobre el Super Agropal Palencia ha asegurado Pablo Cano que “no hace falta descubrir a un rival tan poderoso. Viene en un momento con necesidades y esperamos un partido super duro a nivel físico. Otra vez nuestro fuego interior, el plan de juego y la unión del equipo tendrán que ser nuestras fortalezas”.

Del momento del equipo palentino apunta: “Intento enfocarme más en como llegamos nosotros que en como llegan ellos pero si es cierto que este tipo de equipos viene con una serie de responsabilidades y en esta situación me parece que más porque tienen expectativas que van a intentar cumplir”, añadiendo que “todo eso no me repercute en nada a la hora de plantear el partido. Creo que el partido no va a pasar tanto por como puedan venir mentalmente como por lo que va a pasar en la pista”.

Pablo Cano ha reconocido que “será difícil” poder contar con Alessandro Scariolo ya que el base se recupera de una torcedura de tobillo sufrida en el entrenamiento del pasado viernes previo al enfrentamiento ante el Melilla Baloncesto. “Tenemos que tomar las precauciones necesarias para que pueda estar durante todo el año y no en un partido específico y eso haga que se pierda más”.

En cuanto a la necesidad de hacerse fuertes en casa ha indicado el técnico del Fibwi Mallorca: “Tenemos que seguir intentando dar el máximo en cada partido y salir en cada partido a mejorar. Estamos intentando alcanzar la excelencia entendiendo la excelencia como la mejora en cada día y no un punto específico. El tanteo está fuera de la pista y nosotros miramos eso lo menos posible. A veces el resultado depende del rival o factores externos. Nosotros podemos controlar lo que sucede en la pista y creo que eso es lo que nos está haciendo rendir”, ha asegurado Cano.