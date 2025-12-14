72-79. Importante victoria del Fibwi Palma en Melilla

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha sumado su sexta victoria de la temporada tras imponerse por 72-79 al Melilla Baloncesto. El equipo de Pablo Cano tuvo controlado el encuentro durante los tres primeros parciales viviendo un momento delicado y difícil en los últimos diez minutos en los que el ímpetu local obligó a los mallorquines, que no pudieron contar con Alessandro Scariolo debido a unas molestias físicas, a sacar lo mejor de si mismos para mantener el resultado. El partido lo comenzaba con acierto el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma desplegando un buen juego colectivo que le permitía situarse con 3-7 en el marcador tras los primeros compases de encuentro. Los mallorquines seguían muy serios en ataque y en defensa logrando situar el duelo en 10-18. Los mallorquines firmaban un partido muy serio cerrando el primer cuarto de encuentro con 13-25 en el marcador.

Tras anotar en los primeros compases del segundo cuarto, los locales reaccionaban pero de nuevo seguía controlando el partido el equipo balear hasta que una recuperación del Melilla y una canasta de Stilma hacía que Pablo Cano parase el partido cuando el marcador señalaba 19-31. Seguían muy firmes los mallorquines que se situaban con 26-43 en el marcador en uno de los partidos más serios del equipo de Pablo Cano en lo que llevamos de temporada. Reaccionaban los locales y con un triple de Krutous se situaban con 35-46 en el marcador cerrándose el parcial con 35-48.

El tercer cuarto arrancaba con cinco puntos seguidos de los mallorquines y con unos momentos de poca anotación por parte de ambos conjuntos situándose el partido en 37-54 a falta de cinco minutos para el final del parcial. La intensidad atrás del equipo de Pablo Cano y la seriedad en el juego permitía al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma situarse con 41-62 en el marcador a cuatro minutos para el final del tercer cuarto. Se llegaba al final del tercer cuarto con 47-70 en el marcador tras una canasta de Lysander Bracey.

Los últimos diez minutos iban a empezar con una reacción de los locales que, tras un parcial de 7-0 obligaban a Pablo Cano a parar el partido para evitar males mayores. Seguían sin encontrarse cómodos los mallorquines en pista y veían como el Melilla Baloncesto recortaba distancias poniéndose con 62-70 en el marcador a cinco minutos para el final del partido. Un triple de Juan Bocca le daba un respiro al equipo de Pablo Cano. Solicitaban los locales tiempo muerto dando instrucciones Pablo Cano a los suyos para evitar que el conjunto melillense se metiese totalmente en el partido. El mal momento mallorquín se prolongaba hasta que cuatro puntos, dos de Bracey y dos de Brian Vázquez, dejaban el duelo en 67-77 a falta de dos minutos para el final del partido. Lograban recomponerse los de Pablo Cano con unos últimos puntos de tranquilidad de Juan Bocca para dejar el duelo en 72-79 sumando un nuevo triunfo lejos de Son Moix y empezando una semana exigente de la mejor manera posible.

Melilla Baloncesto: Javi García (4), Heron (3), Córdoba (15), Debaut (8), Stumbris (6). También jugaron Godspower (6), Poirier (5), Peno (0), Krutous (13), Cristian Díaz (5), Stilma (7).

Fibwi Mallorca: Lucas Capalbo (9), Juan Bocca (12), Osvaldas Matulionis (1), Jon Ander Aramburu (9), Pedro Bombino (12). También jugaron Laron Smith (2), Loic Menuge (7), Oscar Siquier (0), Lysander Bracey (9), Brian Vázquez (18).

Parciales: 13-25, 22-23, 12-22, 25-9.

Árbitros: Ávila Zurita, Gómez Luque, Sierra Carrillo. Eliminados por faltas personales Córdoba, Stilma y Lucas Capalbo. Señalaron falta técnica a Lucas Capalbo.