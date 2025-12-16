Detenido en Polonia un estudiante que planeaba atacar un mercado navideño en nombre del Estado Islámico

Las autoridades de Polonia han informado este martes sobre la detención de un joven sospechoso de planear un ataque en masa contra un mercado navideño en nombre del Estado Islámico. Así lo ha informado Jacek Dobrzynski, portavoz de los servicios especiales polacos, quien ha indicado que el arrestado es un estudiante de la Universidad Católica de Lublin, uno de los centros educativos más reconocidos del país.

Según ha explicado Dobrzynski en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el sospechoso, identificado como Mateusz W., tenía la intención de perpetrar un ataque «utilizando explosivos», tras haber aprendido a fabricar materiales detonantes. Además, el joven planeaba unirse a una organización terrorista para recibir apoyo logístico y material en la preparación de sus actividades, según detallaron las autoridades.

El portavoz ha subrayado que el presunto objetivo del crimen era «intimidar a un gran número de personas» y, al mismo tiempo, «apoyar» al grupo terrorista Estado Islámico, lo que convierte el caso en un asunto de carácter terrorista internacional, tal y como han informado las autoridades. Durante la operación policial, los agentes incautaron diversos objetos, entre ellos dispositivos de almacenamiento de datos y artículos relacionados con el islam, que podrían ser utilizados como prueba en la investigación en curso.

Por orden judicial, Mateusz W. permanecerá bajo custodia durante los próximos tres meses, mientras la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW) continúa con las pesquisas para esclarecer todos los detalles del caso. Por el momento, las autoridades no han ofrecido información adicional sobre el lugar exacto de la operación, ni sobre la localización específica del mercado que iba a ser atacado, ni los métodos exactos que el sospechoso planeaba utilizar.