La mañana de este domingo ha quedado marcada por el terror en una de las playas más emblemáticas de Australia. El servicio de Emergencias del estado de Nueva Gales del Sur ha confirmado que hay al menos nueve muertos y 12 heridos tras un tiroteo en la playa de Bondi, en Sídney, durante un festival judío con motivo de la celebración del Janucá. «Hay dos personas bajo custodia policial en la playa de Bondi», ha informado oficialmente la Policía de Nueva Gales del Sur a través de sus redes sociales.

Las autoridades han informado que uno de los tiradores ha sido abatido durante la respuesta policial, mientras que otro ha sido detenido y uno se encuentra en estado crítico. «Dos hombres abrieron fuego contra un lugar público en la playa de Bondi», ha confirmado la policía en un comunicado publicado donde han confirmado la muerte de diez personas «entre ellas un hombre que se cree que fue uno de los tiradores» mientras que «el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico».

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado igualmente once heridos, entre ellos dos agentes; doce contando al tirador hospitalizado.

Ante esta tragedia, el primer ministro del país, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las «escenas impactantes y angustiosas» que están llegado de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso.

«La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información», ha manifestado.

Aunque las autoridades mantienen la cautela y no han confirmado oficialmente la naturaleza del ataque, múltiples testigos presenciales han relatado a los medios de comunicación del país que se trataría de un tiroteo protagonizado por un número todavía indeterminado de personas armadas. El pánico se apoderó de los bañistas, que disfrutaban de una mañana dominical en una de las playas más populares de Sídney.

La investigación continúa abierta mientras Australia se estremece ante un nuevo episodio de violencia que recuerda al trágico ataque ocurrido en el centro comercial Westfield de Bondi Junction en abril pasado.

Israel condena el ataque

El suceso ha conmocionado a la comunidad judía hasta tal punto que el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha calificado el tiroteo de «vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi».

«Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida», ha manifestado en un comunicado oficial.

«Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana», ha concluido.

También ha reaccionado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha vinculado lo ocurrido a la celebración. «Me he quedado horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá», ha indicado en sus redes sociales. «Todos mis pensamientos están con las víctimas y la comunidad judía en general en Australia y más allá», ha añadido.