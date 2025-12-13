Así ha eliminado Israel al líder terrorista de Hamás Raad Saad, uno de los ideólogos del 7 de octubre

Israel ha confirmado este sábado 13 de diciembre que ha eliminado al cerebro militar del grupo terrorista de Hamás detrás de la masacre del 7 de octubre de 2023 y su élite sanguinaria terrorista Nukhba. El Ejército de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) ha anunciado este sábado la eliminación de Raad Saad, uno de los líderes terroristas de Hamás y considerado uno de los arquitectos del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, en un contundente golpe a la organización terrorista. La operación, llevada a cabo en la ciudad de Gaza, se ha producido tras identificar intentos del grupo de reconstruir y reforzar sus capacidades armamentísticas, según fuentes militares israelíes.

Saad estaba al cargo de la célula de Hamás que fabrica de armas. Era el segundo al frente de los comandos de ataques terroristas. Estaba sólo por detrás del actual líder de terrorista de ataques, Izz al-Din Haddad. Durante años, se había consolidado como uno de los estrategas clave en la planificación de ataques terroristas contra Israel.

Como se puede ver en el vídeo, la operación israelí ha golpeado un vehículo en la carretera costera Rashid, en el lado controlado por los terroristas de Hamás de la franja de Gaza, y según medios palestinos ha dejado cuatro muertos y más de 20 heridos. Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, subrayaron que la acción se produjo en respuesta a la activación de un artefacto explosivo que había herido levemente a dos soldados israelíes horas antes.

🔴 ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

En su comunicado, el Ejército de Israel ha señalado que Saad lideraba la producción de armas en la Franja de Gaza durante la tregua y había participado directamente en violaciones del alto el fuego, convirtiéndose en un objetivo prioritario de inteligencia. «Su eliminación constituye un golpe significativo a la capacidad de Hamás para rearmarse y planear ataques», han destacado las fuerzas israelíes, que incluso difundieron imágenes de la operación.

Saad mantenía estrechos vínculos con los principales líderes terroristas históricos de Hamás, incluidos el fundador Sheikh Ahmed Yassin, eliminado en 2004; Mohammed Deif, jefe militar muerto en julio de 2024; y Marwan Issa, hasta su eliminación en marzo de 2024. Fue creador de la Brigada de Gaza City, participó en la formación de la fuerza naval del grupo y más tarde se convirtió en jefe del cuartel de operaciones, siendo responsable de la estructuración de la Nukhba, la unidad élite que lideró la invasión del 7 de octubre.