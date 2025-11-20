El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha informado este lunes de la desarticulación de una red vinculada al grupo terrorista Hamás que opera en territorio europeo y que, según las autoridades israelíes, tenían planes para «perpetrar atentados» contra ciudadanos israelíes y comunidades judías en países como Alemania y Austria. El gabinete del dirigente israelí ha calificado estos hechos como una «promoción del terrorismo».

En un comunicado difundido por la Oficina del Primer Ministro, se detalla que las operaciones se han llevado a cabo tras una extensa investigación dirigida por el Mossad (el servicio de Inteligencia exterior de Israel) en cooperación con agencias europeas de seguridad e inteligencia. Netanyahu afirma que la actuación conjunta permitió localizar y desmantelar «infraestructuras terroristas» construidas por Hamás.

Las distintas redes de Hamás

La primera actuación mencionada por el Gobierno israelí tuvo lugar en septiembre en Viena, la capital austriaca. Allí, agentes locales e israelíes localizaron y confiscaron un depósito de armas que contenía pistolas y artefactos explosivos.

Según el comunicado, el material hallado estaría vinculado a Muhamad Naim, hijo de Basem Naim, uno de los dirigentes del buró político de Hamás. Las autoridades israelíes destacan que una reunión mantenida en Qatar entre ambos en esas mismas fechas podría apuntar a una implicación directa de altos cargos de Hamás en la planificación de actividades terroristas en suelo europeo. La investigación sugiere que la cúpula habría proporcionado «autoridad y complicidad» a sus operativos en el continente.

El segundo caso citado por el gabinete de Netanyahu se ha desarrollado en Alemania, donde ha sido detenido Burjan al Jatib, presuntamente también vinculado a las actividades operativas del grupo. De acuerdo con Israel, al Jatib había pasado una temporada en Turquía, país que el comunicado describe como un «escenario operativo conveniente para los miembros de Hamás tanto en el pasado como en la actualidad».

Israel sostiene que estos operativos forman parte de una investigación más amplia en curso dentro de varios países europeos, cuyo objetivo es prevenir ataques contra objetivos israelíes y judíos. La Oficina del Primer Ministro señala que esta coordinación refleja una «creciente comprensión internacional de la escalada de la amenaza terrorista» procedente de Hamás, así como la determinación de los Gobiernos europeos de frustrar cualquier intento de actividad violenta en su territorio.