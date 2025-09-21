Netanyahu acusa de «premiar el terrorismo» a los gobiernos que reconocen Palestina como Estado
El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha acusado de «premiar el terrorismo» a los gobiernos que reconocen Palestina como Estado. Netanyahu ha destacado que «tengo un mensaje para los mismos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre: ustedes recompensan el terrorismo. Y tengo otro mensaje: no habrá un Estado palestino.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios