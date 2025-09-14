Hipocresía de Hamás: sus líderes piden a Israel evacuar Gaza pero mandan que los palestinos se queden

El coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), el general de división Ghasan Alian, ha revelado este domingo 14 de septiembre, a través de la página de redes sociales en árabe de COGAT, Al-Monasiq, los intentos de los líderes del grupo terrorista Hamás de Ciudad de Gaza de sacar a sus familiares de la Franja de Gaza a terceros países mediante el mecanismo israelí de evacuación. En cambio, los mismos líderes les han ordenador a los palestinos de la Franja de Gaza que se queden en el territorio palestino.

En las últimas semanas, varios dirigentes han presentado solicitudes en las últimas semanas para poder abandonar con sus familias la Franja de Gaza. Todas estas peticiones han sido rechazadas por Israel.

Alian ha señalado el caso del miembro del Consejo Municipal de Gaza, Anwar Atallah, quien hace dos semanas logró salir de la Franja de Gaza con autorización del estamento de defensa israelí, viajando vía Jordania hacia un tercer país junto con su familia.

Por otro lado, Alian ha revelado varias solicitudes de altos funcionarios de Hamás y de sus familias que fueron denegadas recientemente, entre ellas:

Muhammad Madhoun , ministro del gobierno de Hamás, junto con sus familiares.

, ministro del gobierno de Hamás, junto con sus familiares. La familia de Isma’il al-Ashqar , jefe del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad de Hamás.

, jefe del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad de Hamás. La familia de Alaa a-Din Bata, responsable de un comité del gobierno de Hamás.

En un mensaje dirigido a los residentes de la Franja de Gaza, Alian ha denunciado la contradicción entre el discurso y las acciones de la organización: «Mientras la organización terrorista Hamás les pide a ustedes, residentes de la ciudad de Gaza, que no se desplacen hacia el sur, sus dirigentes temen por sus propias vidas y buscan abandonar la Franja. Los están utilizando como escudos humanos mientras velan solo por sus propios intereses».

En este sentido, ha destacado que «la hipocresía de Hamás es flagrante. Mientras sus agentes intentan huir de la Franja con sus familias, la organización asesina los abandona a ustedes y ejerce un terror psicológico para que permanezcan en la ciudad como escudos humanos».

A su juicio, «el despreciable Hamás orquesta una vil campaña contra ustedes para servir a sus objetivos criminales. Los pone en peligro, daña a sus familias y sacrifica a toda la Franja en el altar del terror, arrastrándola hacia la ruina. No permitan que las mentiras de la organización los perjudiquen».