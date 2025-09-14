El ex oficial de inteligencia israelí del Shin Bet Michael Kubi ha explicado a OKDIARIO que «Qatar financia a universidades en Occidente, como Harvard y otras de renombre, y a activistas de izquierda en Europa para blanquear a Hamás, todo orquestado por Irán. Qatar pone el dinero e Irán es el cerebro de todo». Kubi ofrece las claves de por qué el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y otros líderes de la izquierda europea utilizan la causa palestina para blanquear a Hamás. Entre los ejemplos, destacan el boicot de este domingo 14 de septiembre del final de la Vuelta ciclista a España. La prensa internacional se ha hecho eco del vergonzoso final de la Vuelta, debido al boicot contra los ciclistas.

El ex oficial de inteligencia del Shin Bet, conocido por haber interrogado al líder sanguinario de Hamás Yahya Sinwar durante 180 horas, ha explicado a este periódico que «muchos periodistas ni los políticos ni la gente en Europa que se manifiesta contra Israel entiende qué es Hamás. Quieren matar a todos los que ellos consideran infieles».

No perder el voto musulmán

El interrogador israelí ha destacado que «hay muchos terroristas infiltrados en Cataluña y en Reino Unido. En Francia, está el problema de que los políticos no quieren perder el voto musulmán». «No entienden que la Autoridad Palestina no convoca elecciones en Cisjordania porque saben que ganaría Hamás, y todo sería mucho peor si se hacen con Cisjordania. En Gaza ganaron las elecciones porque la Autoridad Palestina se quedó con todo el dinero que venía de Europa», ha recordado Michael Kubi.

«Son sanguinarios. No fuimos nosotros los que nos inventamos el apodo de Sinwar [uno de los líderes de Hamás], como el carnicero de Khan Yunis, fueron los propios palestinos. Ha decapitado a palestinos porque pensaba que colaboraban con nosotros, y no era así», ha destacado.

Estrategia internacional de Hamás

Michael Kubi ha destacado que «la estrategia de Hamás no sólo es en Gaza, sino que es sobre todo internacional. Qatar da mucho dinero a universidades como Harvard y otras que han dado plataforma a intelectuales que defienden las causas de Hamás».

Fuentes consultadas por OKDIARIO del Gobierno de Israel han asegurado que «Pedro Sánchez utiliza los ataques contra Israel para desviar la atención de sus propios problemas en casa». Según han explicado, la política del presidente español con respecto a Oriente Medio parece más un ejercicio de imagen y confrontación que una preocupación genuina por la situación en la región.

Las mismas fuentes señalan que Sánchez no está solo en esta estrategia: «Parece que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron compiten por ver quién critica más a Israel», han explicado, en referencia a la constante presión diplomática y mediática ejercida por ambos líderes contra el Estado hebreo en los últimos meses tras su operación contra Hamás.

A pesar de las críticas, los expertos israelíes recuerdan que la seguridad de los ciudadanos europeos sigue estando garantizada gracias a los sistemas tecnológicos desarrollados por empresas israelíes. «Los españoles y el resto de los europeos duermen mejor gracias a la seguridad facilitada por la innovación israelí», han insistido, subrayando que la eficacia de estas soluciones contrasta con la postura política de algunos gobiernos europeos.

Desde Israel, advierten también de que estas críticas públicas pueden generar tensiones diplomáticas innecesarias y, al mismo tiempo, fortalecer la narrativa de ciertos grupos radicales que buscan justificar sus ataques contra Israel. Por ello, consideran que la política exterior de Sánchez en este contexto no solo es simbólica, sino que tiene implicaciones prácticas sobre la percepción internacional de España.

En definitiva, las fuentes israelíes consultadas por OKDIARIO pintan un panorama en el que la política de Sánchez hacia Israel y Hamás estaría más orientada a su imagen interna y a la competencia mediática con otros líderes europeos que a la defensa de los intereses estratégicos de España y la seguridad de los ciudadanos europeos.