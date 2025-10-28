Israel ya se plantea recuperar zonas de Gaza que había abandonado tras violar Hamás el alto el fuego
Una fuente israelí ha advertido que "Israel irá reduciendo" territorio que actualmente está bajo control de Hamás
Israel ya está considerando seriamente volver a tomar más áreas de la Franja de Gaza de las que se había retirado tras la firma del acuerdo de paz de Trump y apoderarse de más territorio en respuesta a las violaciones del alto el fuego por parte de Hamás este martes.
Una nueva violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza por parte del grupo terrorista Hamás ha llevado a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha ordenar al Ejército iniciar «ataques contundentes» de manera «inmediata» contra la Franja.
Una fuente israelí ha advertido que «Israel irá reduciendo» territorio que actualmente está bajo control de Hamás, añadiendo que el grupo terrorista palestino «puede devolver inmediatamente un restos de varios rehenes» si decide hacerlo, según asegura The Jerusalem Post, que ha informado de lo que planea Israel.
Actualmente, se están llevando a cabo conversaciones con Estados Unidos para determinar el alcance de la respuesta de Israel, además de atacar la infraestructura terrorista en Gaza.