Israel ya se plantea recuperar zonas de Gaza que había abandonado tras violar Hamás el alto el fuego

Una fuente israelí ha advertido que "Israel irá reduciendo" territorio que actualmente está bajo control de Hamás

Soldados Israelíes junto a la frontera de Gaza. (Getty)
María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

Israel ya está considerando seriamente volver a tomar más áreas de la Franja de Gaza de las que se había retirado tras la firma del acuerdo de paz de Trump y apoderarse de más territorio en respuesta a las violaciones del alto el fuego por parte de Hamás este martes.

Una nueva violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza por parte del grupo terrorista Hamás ha llevado a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha ordenar al Ejército iniciar «ataques contundentes» de manera «inmediata» contra la Franja.

Una fuente israelí ha advertido que «Israel irá reduciendo» territorio que actualmente está bajo control de Hamás, añadiendo que el grupo terrorista palestino «puede devolver inmediatamente un restos de varios rehenes» si decide hacerlo, según asegura The Jerusalem Post, que ha informado de lo que planea Israel.

Tropas israelíes estacionadas cerca de la frontera con la Franja de Gaza. (Getty)

Actualmente, se están llevando a cabo conversaciones con Estados Unidos para determinar el alcance de la respuesta de Israel, además de atacar la infraestructura terrorista en Gaza.

Hamás disparó este martes un misil antitanque y disparos contra tropas de las FDI en Rafah el martes por la tarde, lo que supone una nueva violación del alto el fuego por parte del grupo terrorista. Las FDI respondieron al fuego para evitar que Hamás siguiera poniendo en peligro a los soldados del lado israelí de la Línea Amarilla, según una fuente militar.
Después de una evaluación de seguridad con funcionarios de defensa, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a la Fuerza Aérea Israelí llevar a cabo inmediatamente «ataques poderosos» en la Franja de Gaza.
Tras los ataques, Hamás dijo que no devolvería los restos de otro rehén fallecido que el grupo terrorista afirmó haber encontrado en Khan Yunis el martes por la mañana.

