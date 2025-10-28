Hamás ataca al ejército israelí y Netanyahu ordena responder con «ataques contundentes» en Gaza

Una nueva violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza por parte del grupo terrorista Hamás ha llevado a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha ordenar al Ejército iniciar «ataques contundentes» de manera «inmediata» contra la Franja. «Al finalizar las consultas de seguridad, el primer ministro ha ordenado al escalón militar llevar a cabo de inmediato contundentes ataques en la Franja de Gaza», ha informado la oficina del líder israelí en un breve comunicado este martes.

El Gabinete de Seguridad de Netanyahu se ha reunido este martes después de que Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que ha sido identificado como un cautivo cuyo cuerpo ya fue recuperado en 2023, según ha confirmado un análisis forense.

La orden de Netanyahu de retomar los ataques contra la Franja de Gaza llegan después de que las tropas de Israel fueran supuestamente atacadas por miembros de Hamás en Rafah, al sur de Gaza. El Ejército Israel respondió a este ataque con artillería y bombardeos en la zona. Además, a las violaciones de Hamás se unen las polémicas por la devolución de los cuerpos de los rehenes capturados por Hamás en el atentado del 7 de octubre de 2023.

Medios de comunicación locales han indicado que en la zona, al este de Rafah, se ha reportado fuego de artillería procedente de tanques israelíes y bombardeos aéreos. Por el momento no se ha informado de víctimas.

El Gobierno de Israel también ha recordado que tomará medidas después de la entrega errónea este martes de los restos del rehén de Hamás, que ya había sido identificado en 2023. El Ejército ha señalado que el cuerpo fue falsamente enterrado.

Ya el 19 de octubre, una presunta escaramuza entre miembros de una unidad de la Policía de Hamás y las tropas en Rafah desembocó en una oleada de bombardeos israelíes en todo el enclave que se cobraron la vida de más de 45 gazatíes. Israel mantiene que el acuerdo de alto el fuego sigue en vigor, pero responde a los ataques de Hamás.