Israel afirma conocer la ubicación de 9 de los 13 rehenes asesinados y perdidos por Hamás en Gaza

Israel ha asegurado este domingo 26 de octubre haber identificado los lugares donde se encuentran los cuerpos de nueve de los 13 rehenes asesinados por los terroristas de Hamás que continúan en la Franja de Gaza. Los servicios de inteligencia (Mossad y Shabak) y el Ejército de Israel trabajan para recuperar los restos y devolverlos a sus familias, mientras continúan las operaciones militares en el enclave palestino de la Franja de Gaza. Hace días Hamás empezó a buscar cadáveres entre escombreras. Entre ellos, se encuentran los restos de Hadar Goldin, un soldado muerto en 2014.

Los terroristas de Hamás han entrado en la llamada zona amarilla, controlada por las Fuerzas de Defensa de Israel, escoltados por vehículos de la Cruz Roja, para buscar cuerpos de rehenes. La decisión ha sido criticada por los sectores más conservadores de Israel, debido a que consideran que es una estratagema de los terroristas para recopilar información sobre la ubicación del Ejército de Israel.

El jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, explicó la semana pasada al vicepresidente estadounidense J. D. Vance que Israel lleva años intentando localizar los restos de Hadar Goldin, un soldado muerto en 2014 durante la guerra en Gaza y cuyo cuerpo sigue en manos de Hamás.

Las autoridades israelíes han insistido en que los terroristas de Hamás tienen la capacidad para devolver los cuerpos que mantiene retenidos. En cambio, los terroristas han asegurado que saben dónde están todos los cuerpos, debido a que algunos fueron secuestrados por otros grupos terroristas como la Yihad Islámica. Equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja y de Egipto se han sumado a las labores de búsqueda y excavación en distintas zonas de la Franja, con la esperanza de recuperar los restos.

THIS HAS TO BE A JOKE… Hamas is entering the IDF-held yellow line escorted by Red Cross vehicles supposedly “searching for hostages’ bodies.” Mark my words: they’re aren’t searching any bodies. They’re gathering intel on IDF positions. Hamas knows where the bodies are.… pic.twitter.com/DR6vgsSnBr — Voice From The East (@EasternVoices) October 26, 2025

El gobierno israelí ha aprovechado las recientes visitas de altos funcionarios estadounidenses para recordar que la repatriación de los cuerpos es una cuestión de honor nacional y sensibilidad social, especialmente para las familias que llevan años esperando cerrar el duelo. Washington, por su parte, ha intensificado su papel diplomático para apuntalar el cese el fuego y evitar una nueva escalada, aunque las tensiones en el terreno siguen siendo elevadas.

La recuperación de los cuerpos se ha convertido en uno de los temas más delicados del conflicto. Las familias de las víctimas continúan presionando al Gobierno para alcanzar acuerdos que permitan el retorno de los cuerpos de sus seres queridos.

Los terroristas de Hamás liberaron a 20 rehenes israelíes el pasado lunes 13 de octubre a primera hora de la mañana. Cruz Roja Internacional fue la organización encargada de recibir a los israelíes que fueron secuestrados durante la masacre del 7 de octubre de 2023. Su liberación coincidió con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Tel Aviv. Posteriormente, se fue a Egipto para la cumbre del acuerdo de paz de la Franja de Gaza. Israel criticó que Hamás no cumplió con la primera fase del acuerdo al no devolver a todos los rehenes, ya que no entregó los 28 cadáveres de los retenidos asesinados.