Última hora de Israel y Gaza en directo: liberación de presos y rehenes y firma del acuerdo de Paz en Egipto
Donald Trump tiene previsto llegar a Tel Aviv este lunes a las 09:20 horas (08:20 en España)
Trump viaja a Israel y Egipto para supervisar la liberación de rehenes: «Pasará algo que nunca ha ocurrido»
Los terroristas de Hamás han empezado la liberación de los rehenes israelís este lunes 13 de octubre, a primera hora, secuestrados el pasado 7 de octubre de 2023 en la masacre terrorista. Cruz Roja Internacional (ICRC, por sus siglas en inglés) lo ha notificado a la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dos horas antes de la entrega. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto llegar a Tel Aviv este lunes a las 09:20 horas (08:20 en España), según la agenda de la Casa Blanca. Hamás ha entregado en esta primera ronda a 7 de los 20 rehenes que siguen con vida.
Un terrorista de Hamás había adelantado que los rehenes iban a ser «liberados» en tres ubicaciones diferentes en la Franja de Gaza. Los terroristas de Hamás se reunieron el domingo 12 de octubre por la noche para acordar la forma de liberación de los rehenes. Hamás ya había terminado el domingo el recuento de los rehenes y los había trasladado a los sitios designados para su liberación.
Por otro lado, Trump encabezará una reunión en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, al que asistirán decenas de países occidentales, árabes y musulmanes, aunque Israel no participará directamente en esta fase diplomática. El líder estadounidense se ha referido al viaje como un momento histórico, asegurando que «todo el mundo está emocionado».
«Todo el mundo está emocionado con este momento. Es un acontecimiento muy especial», ha declarado Donald Trump ante los periodistas antes de subir al avión presidencial Air Force One.
El presidente de Estados Unidos ha insistido en el carácter inédito del consenso internacional que ha rodeado a toda la operación. «Los países musulmanes y árabes están animando. Todos están animando al mismo tiempo. Eso nunca había pasado antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. Esta vez, todos están emocionados y es un honor ser parte de esto. Va a ser algo que nunca ha ocurrido», ha resaltado el presidente de Estados Unidos.
Trump llega a Israel
Donald Trump acaba de llegar a Israel, donde ha sido recibido con una alfombra roja por Benjamín Netanyahu.
Llega Netanyahu a recibir a Trump
Acaba de llegar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al aeropuerto de Ben Gurion (Tel Aviv) para recibir a Donald Trump.
Witkoff agradece al Reino Unido su ayuda en la liberación de rehenes
Mientras se está produciendo la liberación de los rehenes israelíes, el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, ha agradecido al Reino Unido su papel «en la asistencia y coordinación de los esfuerzos que nos han llevado a este día histórico en Israel».
En X, elogia al asesor de Seguridad Nacional del Reino Unido, Jonathan Powell, por su «increíble contribución y sus incansables esfuerzos».
I would like to acknowledge the vital role of the United Kingdom in assisting and coordinating efforts that have led us to this historic day in Israel. In particular, I want to recognize the incredible input and tireless efforts of National Security Advisor Jonathan Powell.
— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 13, 2025
Entra la ayuda humanitaria en Gaza
Ha empezado a entrar ayuda humanitaria en Gaza desde Egipto.
Hamás reafirma su «compromiso» con el acuerdo de paz
Hamás ha publicado un comunicado en el que reafirma su «compromiso con el acuerdo alcanzado y los calendarios» de liberación de rehenes establecido, «siempre y cuando la ocupación israelí» cumpla con su parte del acuerdo. «El enemigo no logró recuperar a sus prisioneros mediante la presión militar, a pesar de su inteligencia superior y su fuerza excedente. El enemigo se somete y recupera a sus prisioneros mediante un acuerdo de intercambio, como lo prometió la resistencia desde el principio», ha señalado la organización terrorista.
Israel prepara la liberación de los presos palestinos
Cruz Roja ya se encuentra en el Hospital Médico Nasser para recibir a los cerca de 2.000 prisioneros palestinos que van a ser liberados a cambio de los rehenes. Israel ya ha transferido a esos prisioneros desde las cárceles a los autobuses que los trasladarán hasta el punto de entrega. 1.716 prisioneros serán liberados en el Hospital Nasser de Gaza, mientras que 250 serán liberados en Cisjordania, Jerusalén y otros países.
¿Quiénes son los rehenes liberados?
Los siete rehenes liberados por Hamás hasta ahora son:
- Matan Angrest (22 años).
- Ziv Berman (27 años).
- Gali Berman (27 años).
- Alon Ohel (23 años).
- Eitan Mor (24 años).
- Omri Miran (47 años).
- Guy Gilboa Dalal (23 años).
Trump saluda a Netanyahu
El presidente estadounidense acaba de bajarse del Air Force One y ha saludado a Benjamín Netanyahu.