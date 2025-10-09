Netanyahu tras el acuerdo: «Es un gran día para Israel; traeremos a casa a nuestros preciados rehenes»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el encargado de anunciar que Israel y Hamás han acordado la primera fase del plan de paz del mandatario norteamericano para el futuro de la Franja de Gaza. «Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz», fue el mensaje que transmitió Donald Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya ha reaccionado al principio de acuerdo con Hamás anunciado por Trump y ha asegurado que es «un gran día para Israel».

Netanyahu ha anunciado que este jueves convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

«Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes», dijo primer ministro de Israel en un comunicado distribuido por su oficina minutos después de que Trump anunciara la firma del acuerdo.

«Sagrada misión»

Netanyahu mostró su agradecimiento a los «heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todas las fuerzas de seguridad cuyo coraje y sacrificio nos han permitido llegar a este día», un mensaje que extendió «de todo corazón» a Trump y a su equipo por «su compromiso» con la liberación de los rehenes, que ha descrito como una «sagrada misión».

«Con la ayuda de Dios, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos», dijo el primer ministro de Israel.

Los rehenes serán liberados «muy pronto»

La firma de esta etapa inicial supondrá «que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna», anunció Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos se congratuló por la colaboración de todas las partes: «Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos». Y prosiguió: «Agradecer a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes».