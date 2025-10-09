Trump anuncia que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo definitivo para la entrega de rehenes

Trump anuncia que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo definitivo sobre la entrega de rehenes, la primera fase de su plan de paz para la Franja de Gaza. Así se desprende del mensaje que ha publicado el presidente de EEUU en su red social.

«Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera». Añade que «¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!»