Netanyahu: Israel prepara la puesta en marcha «inmediata» de la primera fase del plan de Trump para Gaza

El primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, también ha reaccionado a la exigencia de Trump y al comunicado de los terroristas de Hamás sobre la entrega de los rehenes que mantiene en Gaza; asegura que Israel se prepara para poner en marcha «inmediatamente» la primera fase del plan de paz para Gaza de Trump, con el objetivo de liberar a los rehenes «a la luz de la respuesta de Hamás».

De hecho, según replican medios en redes sociales, a las 2.40 horas de la madrugada del sábado, los bombardeos sobre Gaza están reduciendo su intensidad. En este sentido, las Fuerzas de Defensa de Israel pasarán a operaciones defensivas únicamente en la Franja de Gaza y suspenderán la operación para ocupar Ciudad de Gaza, según asegura la revista norteamericana Aixos.

Éstas son las primeras palabras de Netanyahu tras el anuncio de Hamás y la petición expresa de Trump a Israel parar «inmediatamente» los bombardeos sobre Gaza. En un escueto comunicado, Netanyahu asegura que «continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra, de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra».

El presidente de EEUU, Donald Trump, respondía en menos de una hora al comunicado de los terroristas de Hamás en el que acceden a entregar a los rehenes israelíes. En su respuesta, Trump pide a Israel que detenga «inmediatamente» los bombardeos sobre Gaza, tras lo que entiende como respuesta positiva de Hamás. Asegura que «no se trata sólo de Gaza, se trata de la PAZ largamente buscada en el Medio Oriente».

«Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que deben resolverse. No se trata sólo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio», ha escrito Trump en su red social.

Hamás liberará a los rehenes

Los terroristas de Hamás han anunciado este viernes que han aceptado liberar a todos los rehenes israelíes. En cambio, han exigido negociar el plan de paz que Trump presentó el pasado lunes desde la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El grupo terrorista ha respondido a Trump este viernes a través de este comunicado.

Hamás dice que liberaría a todos los rehenes, vivos y muertos, «según la fórmula de intercambio descrita en la propuesta del presidente Trump, siempre que se garanticen las condiciones de campo necesarias para el intercambio». Miembros de Hamás declararon posteriormente a Al Jazzera que su liberación probablemente tardaría más de las 72 horas estipuladas en la propuesta estadounidense.

En su respuesta oficial, Hamás afirma estar dispuesto a entregar la administración de Gaza a un «organismo palestino de tecnócratas independientes». Pero según la propuesta de Trump, la Franja deberá ser administrada temporalmente por un organismo internacional, gobernado por él y Tony Blair, y no el palestino, que reclama Hamás.