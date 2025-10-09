Acuerdo entre Israel y Hamás, en directo: última hora del plan de paz de Trump, alto el fuego y liberación de rehenes en vivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Gobierno de Israel y los terroristas de Hamás han acordado comprometerse con la primera fase del plan de paz para Gaza. Este plan, impulsado por Trump, contempla la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos, así como la retirada del Ejército israelí de determinadas zonas del enclave.

Sigue en directo en OKDIARIO, la última hora del acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás anunciado por Donald Trump.