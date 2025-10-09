Acuerdo entre Israel y Hamás, en directo: última hora del plan de paz de Trump, alto el fuego y liberación de rehenes en vivo
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás anunciado por Donald Trump
Estos son los 20 puntos del plan de paz de Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Gobierno de Israel y los terroristas de Hamás han acordado comprometerse con la primera fase del plan de paz para Gaza. Este plan, impulsado por Trump, contempla la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos, así como la retirada del Ejército israelí de determinadas zonas del enclave.
Sigue en directo en OKDIARIO, la última hora del acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás anunciado por Donald Trump.
La Casa Blanca: «Trump, el presidente de la paz»
La Casa Blanca ha compartido en sus redes sociales un mensaje con una foto del presidente Trump, al que ya han bautizado como «el presidente de la paz».
THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd
— The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025
Netanyahu se reúne esta tarde con miembros de su Gobierno
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá en la tarde de este jueves, 9 de octubre, con miembros de su Gobierno para analizar el pacto con Hamás.
Cuándo empieza el alto el fuego en Gaza
Por el momento, no hay una fecha exacta del inicio del alto el fuego en Gaza, pero el Ejército de Israel ya ha anunciado que ha comenzado los «preparativos» para iniciar la retirada del enclave. Por su parte, los terroristas de Hamás empezarán a entregar rehenes en unos días.
Hamás empezará a liberar a los rehenes en los próximos días
Según publican medios israelíes, Hamás empezará a liberar a los rehenes en los próximos días. Los terroristas ya los han trasladado a zonas seguras y próximamente se liberará a un grupo de 20 personas. Una vez acabe esta fase, procederán a entregar a los rehenes asesinados.
Bruselas celebra el acuerdo entre Israel y Hamás
La Unión Europea ha celebrado este jueves el acuerdo entre Israel y Hamás para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza, insistiendo en que las partes se ciñan al pacto y cumplan el alto el fuego y la liberación de rehenes.
I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.
I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
Israel empieza a retirar las tropas
El Ejército de Israel ha anunciado el inicio de «preparativos operativos» para proceder a un repliegue de sus tropas en la Franja de Gaza. «Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado los preparativos operativos previos a la aplicación del acuerdo», ha señalado el Ejército través de un comunicado publicado en redes sociales.
Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza
El Gobierno de Israel y los terroristas de Hamás han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hamás entregará a los rehenes en un plazo de «72 horas»
El grupo terrorista Hamás ha anunciado que entregará a los rehenes en un plazo de «72 horas».