Trump revela que Hamás «ha accedido a cosas muy importantes» y cree que se llegará a un «acuerdo»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró los avances en las negociaciones de paz en el conflicto de Gaza y destacó las concesiones de Hamás en las conversaciones que se han iniciado con Israel en Egipto. Además, en un programa de la CNN añadió que «Hamás ha accedido a cosas que son muy importantes».

El mandatario republicano aseguró en el Despacho Oval de la Casa Blanca que «en Israel, decenas de miles de personas quieren la liberación de los rehenes y el fin del conflicto. Y creo que Hamás, todo lo que puedo decir, es que se ha comportado correctamente. Espero que continúe así. Creo que llegaremos a un acuerdo».

Trump añadió que el grupo terrorista palestino «ha aceptado cuestiones muy importantes» y alabó la actitud «muy positiva» del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien, según dijo, está «intentando cerrar el acuerdo».

Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás comenzaron este lunes en Egipto, centradas en los términos del plan de 20 puntos impulsado por Trump para poner fin al conflicto, después de que ambas partes aceptaran la propuesta estadounidense.

En las conversaciones participan el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente. «Es un logro extraordinario, y esta Administración está trabajando con gran intensidad para avanzar lo más rápido posible», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Principales puntos del acuerdo de paz

Según el plan de Trump, la primera fase de las negociaciones —que se desarrolla en Egipto— contempla la liberación por parte de Hamás de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos, a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos por parte de Israel.

La propuesta también incluye el fin inmediato de la guerra, la formación de un gobierno de transición en Gaza, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar más adelante la creación de un Estado palestino, una opción que Netanyahu ha rechazado por completo.