Greta critica a la Flotilla por quejarse del «aire acondicionado» y pide centrarse en atacar a Israel

La izquierdista climática sueca Greta Thunberg ha criticado este lunes 6 de octubre a llegada a Atenas a los miembros de la Flotilla de Gaza por criticar a Israel por quejarse de que tras ser detenidos les han bajado el aire acondicionado y les han dado a beber agua del grifo. Greta Thunberg ha destacado que hay que centrarse en atacar a Israel: «Siguen empeorando y endureciendo su genocidio y la destrucción en masa con intenciones genocidas con el objetivo de borrar a una población entera, una nación entera. Han vuelto a violar el Derecho Internacional al impedir que entre la ayuda», ha destacado Greta Thunberg con un discurso en el que ha adoptado la retórica de los terroristas de Hamás.

A su llegada el pasado domingo 5 de octubre, la influencer, conocida como Barbie Gaza, Hanan Alcalde ha resaltado de Israel que «son unos putos terroristas».

Entre las quejas de los miembros de la Flotilla, se ha destacado que Israel les ha obligado a beber agua del grifo, les ha bajado el aire acondicionado y les ha metido en celdas con chinches y las paredes pintadas.

Greta Thunberg y otros 170 miembros de la Flotilla Global Sumud, financiada por los terroristas de Hamás, han sido deportados de Israel este lunes 6 de octubre a Grecia y Eslovaquia, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Los deportados proceden de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, el Reino Unido, Serbia y Estados Unidos, según el ministerio.

Española bajo custodia hasta el miércoles

Está previsto que salga este lunes 6 de octubre otro vuelo con españoles. La española Reyes Rigo Cervilla detenida el pasado domingo 5 de octubre por morder a una médico israelí permanecerá bajo custodia hasta el miércoles 8 de octubre.

Palestina: «Me niego a ver hombres casarse»

Los problemas entre Greta Thunberg y otros miembros de la Flotilla de Gaza se han puesto de manifiesto durante la travesía por el Mediterráneo. Antes de acercarse a la Franja de Gaza, Greta Thunberg y otros pasajeros que defendían la causa palestina abandonaron su embarcación debido a que había influencers gay que retransmitían sobre los derechos de la comunidad LGTBI.

La activista Mariem Meftah y el presentador Samir Elwafi acusaron a la flotilla de usar la «causa sagrada de Palestina y Al-Aqsa» para imponer una agenda progresista ajena al conflicto. Meftah recalcó que ser homosexual es «un asunto privado», pero que convertirlo en bandera dentro de la flotilla es «incompatible con las creencias islámica».

Mariem Meftah escribió en redes sociales que «si eres un activista queer, significa que estás violando los valores sociales y que estás actuando de una manera que nos pone a mí, a mis hijos y a mis familiares en una posición de rechazo. Me niego a que a mi hijo le sugieran en la escuela que cambie de género si se siente como un niño por dentro. Me niego a ver a algunos hombres casándose».