Detenida en Israel una española de la flotilla de Colau por morder a una médico que la estaba asistiendo

Detenida en Israel una mujer española de la flotilla de la ex alcadesa de Barcelona Ada Colau por morder a una médico que la estaba asistiendo antes de ser deportada. La española de la Flotilla de Ada Colau ha mordido a una trabajadora médica esta tarde en la prisión de Ketziot, según ha informado este domingo por la tarde 5 de octubre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

La española ha mordido a la trabajadora médica después de que ésta la acompañara de regreso a su celda tras un examen médico rutinario como parte de los preparativos para su deportación prevista para mañana lunes 6 de octubre.

La trabajadora médica ha sufrido heridas leves y ha recibido atención médica local. La Policía de Israel acudió al lugar para detener a la española después del atacante.

A Spanish citizen, a participant in Hamas–Sumud’s provocation, bit a female medical staff member this evening at Ketziot Prison after the staff member escorted her back from a routine medical examination as part of preparations for her expected deportation tomorrow.

Este hecho se ha producido en medio de la polémica generada por la flotilla de Ada Colau. Sus miembros han denunciado condiciones duras tras la detención de Israel, incluyendo celdas con asientos planos, presencia de insectos y retraso en el servicio de agua y comida.

Chinches

Greta Thunberg se ha quejado de que en su celda había insectos, entre ellos, chinches.

Paredes pintadas

Los miembros deportados de la Flotilla de Gaza el sábado a Turquía se han quejado de que las paredes de las celdas estaban pintadas.

Sillas duras

Los miembros de la Flotilla de Ada Colau se han quejado de que les han obligado a estar sentados en sillas duras, mientras estaban esperando a que se procesase su deportación a sus respectivos países.

Servicio de comida lento

Los miembros de la Flotilla de Ada Colau se han quejado de que Israel ha tardado horas en servirles comida y agua.

El episodio ha reavivado el debate sobre la participación de ciudadanos españoles en misiones internacionales financiadas por grupos terroristas como Hamás, así como sobre la responsabilidad del Gobierno español en la organización y financiación de estos desplazamientos.

El viaje de la Flotilla de Gaza de Ada Colau ha sido ampliamente difundido en redes sociales. Entre ellas, ha destacado Hanan Alcalde, conocida como Barbie Gaza. La influencer ha generado fuertes reacciones después de haber afirmado que los terroristas de Hamás han tratado bien a las mujeres israelíes secuestradas el pasado 7 de octubre de 2023.