Queridos Reyes Magos:

Os escribo para deciros que las familias de Baleares nos hemos portado muy bien este último año 2025. Hemos acogido, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestros miembros en paro y a nuestros mayores, a la vez que hemos intentado educar a nuestros menores y cobijar a nuestros jóvenes que no han podido emanciparse por falta de medios.

Las transformaciones socioeconómicas y demográficas de los últimos años han hecho que para las familias resulte cada vez más difícil el cumplimiento de sus numerosas obligaciones, y que muchas tengan que luchar contra la pobreza y otros obstáculos para atender adecuadamente a sus miembros, especialmente a los más jóvenes y a los mayores. Tanto la conciliación de trabajo y familia como el mantenimiento de los vínculos intergeneracionales que nos han sostenido en el pasado se han vuelto cada vez más inalcanzables.

Queridos Reyes Magos, para ello, este diputado del Parlament de les Illes Balears , os quiere pedir que este año que empieza se impulse el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de familia y que se implante una verdadera y eficaz política integral de familia con carácter universal. Para conseguir una sociedad sostenible hay que tener una familia sostenible.

Uno de los principales problemas que encuentra la familia de hoy es la manera de conciliar el trabajo y sus horarios con la atención a la familia. Para ello os pedimos que se desarrolle la ley de conciliación, ya aprobada, que permita que los padres y las madres pasen más tiempo de calidad con sus familias.

Uno de los mayores problemas que tenemos las familias es la pobreza llegando en algunos casos a la exclusión social. Otro regalo que nos encantaría que trajeseis es una verdadera política de ayudas fiscales y sociales eficaz para nosotros.

Que se garantice la libertad de elección de los padres en la educación de los hijos con una verdadera calidad en la enseñanza respetando el derechos que les asisten a estos con la puesta en marcha del Pin parental.

Por último, y ya que sois Magos y majos confiamos en ello, os pedimos que se desarrolle una nueva Ley Integral de Apoyo a la Familia y a la maternidad, así como un Plan Integral de Ayuda a la Embarazada con especial atención a las embarazadas en riesgo de exclusión social.

Quedando agradecidos de antemano y sabiendo que sus Majestades atenderán mis peticiones, os deseo un feliz viaje y una feliz noche de Reyes.