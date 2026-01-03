Dioni, del grupo Camela, actualiza su estado de salud y confiesa por qué canceló la gira

El mundo de la música recibe, por fin, una noticia tranquilizadora. Dioni Martín, integrante de Camela, uno de los dúos más influyentes y reconocibles del panorama musical nacional, ha reaparecido públicamente para aclarar su estado de salud tras meses de incertidumbre y para explicar con detalle el motivo que obligó a cancelar gran parte de la gira prevista para 2025. El artista ha confirmado que se encuentra plenamente recuperado y que su regreso a los escenarios está previsto para 2026, poniendo fin a semanas de preocupación entre seguidores, promotores y profesionales del sector.

La ausencia prolongada del cantante y la sucesión de conciertos cancelados habían generado todo tipo de especulaciones, especialmente en un grupo cuya trayectoria se ha caracterizado siempre por una relación muy directa y constante con su público. Ahora, con un mensaje claro y optimista, Dioni no solo despeja dudas, sino que reafirma la continuidad de Camela y su compromiso con la música en directo.

Han saltado las alarmas

Fue a principios de agosto cuando saltaron las primeras señales de alerta. Camela se vio obligada a cancelar sus actuaciones previstas en Toledo alegando «motivos de salud de Dioni», una explicación escueta pero suficiente para comprender la gravedad de la situación. En un primer momento, el público mostró comprensión, entendiendo que una incidencia puntual podía afectar a cualquier artista en plena gira estival.

Sin embargo, con el paso de las semanas, la lista de conciertos suspendidos o aplazados fue creciendo. Actuaciones tan señaladas como las de las fiestas de Elche o las celebraciones del distrito de Arganzuela, en Madrid, tuvieron que ser canceladas. La reiteración de estos anuncios comenzó a generar inquietud entre los seguidores del grupo, conscientes de que no se trataba de una situación habitual.

La preocupación aumentó a medida que también se suspendían los conciertos previstos para los meses de septiembre y octubre. El punto de inflexión llegó con la cancelación del concierto de Gandía, donde el propio Ayuntamiento informó de que Dioni «no ha logrado recuperarse de la enfermedad que ha obligado a Camela a cancelar gran parte de su gira de verano». A partir de ese momento, el silencio del artista y la falta de una explicación más detallada alimentaron los temores sobre la posible gravedad del problema.

¿Qué le pasa a Dioni?

En medio de ese clima de incertidumbre, fue Ana, jefa de prensa de Camela, quien intentó tranquilizar a los seguidores del dúo en una intervención en el programa Espejo Público. Según explicó entonces, Dioni había sufrido «una faringitis aguda, pero nada más allá, nada grave», insistiendo en que no existía un problema de mayor calado.

Pese a ese mensaje tranquilizador, la evolución no fue tan rápida como se esperaba. En el caso de un cantante profesional, cualquier dolencia relacionada con la garganta o el cuello adquiere una dimensión especial, ya que la voz no es solo una herramienta artística, sino el eje central de su trabajo. Por ello, aunque una faringitis aguda no sea grave desde un punto de vista médico, sí puede poner en jaque una carrera si no se resuelve adecuadamente.

No fueron pocos los seguidores que empezaron a plantearse el peor de los escenarios. La idea de que Camela pudiera estar acercándose, sin previo aviso, a una despedida definitiva comenzó a circular con insistencia, especialmente entre quienes han acompañado al grupo durante décadas.

El cantante ha reaparecido

Ha sido el propio Dioni quien, fiel a su carácter cercano y optimista, ha decidido romper el silencio y ofrecer una explicación completa. Su reaparición se produjo durante un partido solidario entre artistas y famosos, un contexto distendido en el que el cantante se mostró relajado y visiblemente recuperado.

En esa intervención, sorprendió al desvelar que el problema de salud que le obligó a parar no fue exactamente una faringitis, como se había comunicado inicialmente. En realidad, sufrió una rotura en el músculo esternocleidomastoideo, situado en el cuello, una lesión especialmente delicada para alguien cuya actividad profesional depende del control y la estabilidad de esa zona del cuerpo.

El propio artista explicó que el proceso de recuperación ha sido largo y exigente, pero también dejó claro que la evolución ha sido muy positiva. Según sus palabras, se encuentra «muchísimo mejor» y completamente preparado para retomar su actividad musical. De hecho, confirmó que el grupo ya trabaja con la vista puesta en «el año que viene iniciar una nueva gira», disipando cualquier duda sobre el futuro de Camela.

Según explicó, la suspensión de conciertos afecta «sobre todo por la gente que llevamos detrás y por la gente que se ha quedado sin vernos en muchas capitales». Técnicos, músicos, personal de producción y, por supuesto, miles de seguidores se vieron privados de un encuentro que para muchos forma parte de una tradición emocional ligada a la música de Camela.

Estas palabras reflejan no sólo la responsabilidad que el grupo siente hacia su equipo y su público, sino también la dimensión humana de una carrera construida durante años de contacto directo con la audiencia.