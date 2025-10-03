La verdad detrás de Camela: ¿ruptura inminente o simple malentendido?

En las últimas semanas, el nombre de Camela ha estado en el centro de la polémica. El dúo madrileño, considerado pionero de la tecno-rumba en España y con más de tres décadas de trayectoria, se ha visto envuelto en una serie de rumores que apuntan a una tensa relación entre sus dos integrantes, Ángeles Muñoz y Dioni Martín. Aunque no es la primera vez que los medios especulan sobre su convivencia artística, esta vez las alarmas han sonado con más fuerza debido a la cancelación de varios conciertos y a ciertos testimonios que ponen en duda la buena sintonía entre ambos.

El detonante de esta ola de especulaciones fue la suspensión de varios directos en ciudades como Elche, Toledo, Jaén o Soria, que dejaron a miles de seguidores con las entradas en la mano. En los comunicados oficiales, la causa principal señalada era la delicada salud de Dioni, que atravesaba una faringitis que le impedía cantar con normalidad. Sin embargo, el programa Espejo Público fue más allá y sugirió que los problemas del grupo no se limitaban a la voz del cantante. Según los colaboradores del programa, la relación personal y profesional entre los dos componentes estaría atravesando uno de sus peores momentos.

Camela durante un concierto. (Foto: Gtres)

Nando Escribano, periodista del programa, aseguró que Ángeles había confesado que llevaba tiempo sin hablar con Dioni, algo que sorprendió a muchos teniendo en cuenta que, además de compañeros de escenario, son también familia política. «No se comunican y no se fían el uno del otro», llegó a afirmar el periodista, añadiendo que habían consultado a un productor que confirmaba estas tensiones. El propio Miquel Valls, copresentador, reforzó esta idea contando un episodio que dejó a los espectadores sin palabras: en una reciente grabación, los artistas pidieron no coincidir en el estudio y grabaron sus partes de forma separada.

Por si esto no fuera suficiente, otro testimonio anónimo de un productor que ha trabajado con ellos fue aún más contundente: «El buen rollo que veis en el escenario es mentira, no se llevan bien. Piden camerinos separados, se ven por primera vez en el escenario y hasta intentan averiguar cuánto cobra el otro». Estas declaraciones pusieron en evidencia un supuesto clima de desconfianza y envidias que contrastaba radicalmente con la imagen de complicidad que siempre han mostrado frente al público.

Ángeles Muñoz durante un evento. (Foto: Gtres)

Ante semejante aluvión de informaciones, Ángeles Muñoz ha salido al paso intentando frenar la bola de nieve mediática. Con un tono que muchos han interpretado como poco entusiasta, ha dicho: «Nosotros estamos como siempre. Discutimos por cosas, pero como siempre. No ha pasado nada. La gente se aburre mucho… pero no, no ha pasado nada». Una respuesta que, lejos de disipar las dudas, parece alimentar la idea de que algo sí ocurre tras los focos.

Los orígenes de Camela

Los orígenes de Camela se remontan al barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, donde Dioni Martín, hijo de vendedores ambulantes, conoció a Lucía, hermana de Ángeles Muñoz. Su relación juvenil marcó un giro en sus vidas, ya que fueron padres siendo apenas adolescentes, y fue precisamente Ángeles quien comenzó a ayudar en el cuidado del bebé y a participar en los primeros coros del grupo que Dioni formaba con amigos, influenciados por artistas como Camarón o Los Chichos. De esa unión nació poco a poco el germen de Camela, que años más tarde se consolidó como un fenómeno musical único al mezclar flamenco y bases electrónicas.

Ángeles iba todos los fines de semana a casa de Dioni y su hermana para ayudarles y ahí empezaron a cantar juntos https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaCamela pic.twitter.com/Mcndmf6cqh — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 7, 2020

Pese a no contar con el respaldo de la crítica ni de los grandes medios, conquistaron al público vendiendo sus discos en gasolineras y mercadillos, alcanzando más de siete millones de copias vendidas y más de 1.500 conciertos. Su éxito fue tal que incluso lograron arrebatar el número uno en ventas a las Spice Girls, convirtiéndose en un referente intergeneracional de la música española. Así, lo cierto es que más allá de lo que suceda en su vida personal, lo que preocupa a los seguidores de Camela es que estas diferencias afecten a la continuidad de un dúo que ha marcado a varias generaciones.