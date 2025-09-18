Andy y Lucas no son los únicos: destapan la nula relación entre los cantantes de Camela

Durante muchos años, el famoso dúo Andy y Lucas se ha enfrentado al mismo rumor. Cada vez son más los que piensan que su relación se limita únicamente al terreno profesional, sobre todo desde que anunciaron su retirada en noviembre de 2023. Han pasado casi dos años desde entonces y aseguran que su último concierto está cada vez más cerca, pero quieren despedirse de su querido público de una forma especial, con una gira llamada Nuestros últimos acordes. Mientras llega este momento deseado y temido a partes iguales, hay otra pareja artística que ha sido señalada: la formada por Camela.

En los 90, Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles Muñoz dieron un paso adelante, apostaron por su sueño y grabaron su primer disco. Nadie podía imaginar el éxito que iba a generar este proyecto, tanto que a día de hoy sus canciones suenan en bodas, fiestas y cualquier evento que se precie. El problema es que, según el programa Espejo Público, ente ellos hay muchos conflictos, tanto es así que cuando se apagan los focos ni siquiera se hablan.

Los cantantes Andy y Lucas. (Foto: Gtres)

La periodista Pilar Vidal defiende que a Camela todavía le queda un largo camino profesional por delante, a pesar de que entre ellos no existe ningún atisbo de esperanza. Ni son amigos ni van a serlo nunca, aunque quieren seguir cantando juntos porque saben que tienen a sus espaldas a mucha gente que les quiere y apoya. «Ahora, estrictamente, lo que ellos priman es el dúo musical y no se va a romper a no ser que sea por causa de fuerza mayor», explica la colaboradora.

Reproches y problemas internos

Hasta la fecha, todo el mundo creía que Dioni y María eran mucho más que compañeros. Parecía que estaban unidos por un vínculo sólido, basado en talento y en la experiencia, sin embargo, Pilar Vidal asegura que, cuando bajan del escenario, la complicidad desaparece para dar paso a un panorama marcado por la tensión. «Si hay un concierto cantan, aunque no se hablen», empieza diciendo. Después ha dado algunos detalles para que el público entienda cómo se organizan en los espectáculos. Cada uno tiene su espacio y no comparten nada más que los micrófonos y los acordes.

«Se les contrata para un trabajo y su exigencia es no coincidir. Que un día vaya uno y otro día la otra al estudio. Lo tuvieron que grabar por separado por dos pistas distintas. Si a esto no lo llamamos una mala relación profesional…», añade el periodista Miquel Valls.

Dioni, durante un concierto de Camela. (Foto: Gtres)

Espejo Público no se ha conformado con la información de sus tertulianos y ha contado con el testimonio de un productor que, sin desvelar su identidad, lo ha confirmado todo. Según esta fuente, dentro de Camela hay demasiadas sombras, aunque los espectadores no hayan sospechado nada. Supuestamente piden «camerinos por separado» y «se ven por primera vez en el escenario, antes no. E intentan enterarse cuánto cobra el otro. Hay envidias y mal rollo».

La polémica canción de Camela

Dejando a un lado la enemistad de los artistas, podemos recordar que uno de los últimos proyectos de Camela ha estado marcado por la polémica. La productora La Osa, capitaneada por los creadores de Sálvame, se puso en contacto con el dúo para proponerle cantar la cabecera de La Familia de la Tele, un programa que pretendía ser un éxito y acabó convertido en un fracaso absoluto.

Dioni y Marisa entonaban una canción que animaba las tardes de La 1 de TVE, el problema es que apenas había espectadores que conectaran con la cadena pública en esta franja horaria. Por eso, podemos decir que el último proyecto de la banda no ha generado los resultados esperados. Eso sí, en este caso, la responsabilidad no es de los intérpretes, sino de los productores de La Familia de la Tele.