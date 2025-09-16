Lucas, del dúo musical Andy y Lucas, concedió una reveladora entrevista en Me quedo contigo en el que habló como nunca sobre su compañero desde hace más de dos décadas. Hace más de un año y medio que el grupo musical anunció su retirada de los escenarios y su ruptura -aunque todavía no se ha materializado ya que continúan de gira-. Una cardiopatía de Lucas fue el primer motivo que dieron a sus fans de su decisión de continuar caminos por separado, aunque con el paso del tiempo se conocen más detalles de esta separación. Ahora ha sido Andy el que ha roto su silencio en redes con unos reveladores mensajes que no dejan en buen lugar al otro integrante de la banda.

Andy responde a las acusaciones de Lucas

En el espacio de Mediaset, Lucas puso sobre la mesa que era el que se encargaba de gran parte de la gestión del dúo cuando se apagaban los focos y se bajaban de los escenarios. «Andy no vale para hacer eso. Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene. A Andy no le puedo cambiar, es su forma de ser y yo lo respeto. Si él quiere estar tranquilo en casa y es una persona que a penas coge el móvil, lo respeto. Si los dos nos dedicáramos a lo empresaria, ya te digo yo que Andy y Lucas hace tiempo no estaría, porque somos de distinta manera, porque yo soy más eléctrico, él confía en mí y estaríamos todo el día discutiendo. Es mejor que lo lleve una persona de fuera que los dos. Si yo me ocupo de una cosa, me ocupo de todo. Con lo que me quedaría es que se valorara y Andy no lo valora», dijo.

Andy y Lucas. (FOTO: GTRES)

Durante todo este tiempo, ha sido Lucas el que ha aparecido en programas de televisión para hablar sobre las polémicas del grupo. Sin embargo, ahora Andy ha dado un puño en la mesa y ha lanzado una serie de mensajes en redes sociales de lo más reveladores. «Toda deuda se paga», «no gastes energía probando nada. El tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla. Paciencia», «el rechazo de otros no me asusta, porque mi valor no depende de su aprobación», «es curioso como el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima», «no subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia» o «cuando no puedan vencerte, intentan ensuciar tu nombre», «no a todo el mundo le va a gustar tu cambio, porque tu cambio les recuerda que ellos siguen en el mismo lugar», han sido sus palabras.

Andy y Lucas posando en una entrega de premios / GTRES

Unos mensajes cuanto menos llamativos y que podrían referirse perfectamente a Lucas, con el que ha compartido -no solo escenario- mucho tiempo en los últimos 20 años. Además, estas palabras del intérprete de Tanto la Quería llegan solo días después de que Lucas haya hablado como nunca sobre su verdadera relación y las razones por las que se han distanciado.