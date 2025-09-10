Esta es la terapia a la que se ha sometido Lucas, de ‘Andy y Lucas’, en su peor momento

Lucas González, integrante del dúo musical Andy y Lucas, se encuentra atravesando un complicado momento tras protagonizar varias polémicas que le han situado en el centro del huracán mediático en los últimos meses. La más sonada ha sido el notable cambio que ha experimentado su nariz, la cual no quedó con el resultado esperado después de someterse a una operación estética. Han pasado varios meses de todo el revuelo que supuso su primera aparición con este cambio físico y, a pesar de que de vez en cuando sigue siendo noticia, el cantante ha decidido afrontar sus inseguridades acudiendo a terapia. No obstante, lo más curioso es que no la ha hecho en privado, sino delante de todos sus fans, y también de todos sus haters, en un programa llamado Me quedo conmigo.

Se trata de un espacio emitido en exclusiva por Mediaset Infinity, en el que Alicia González, una psicóloga general sanitaria, ayuda a diferentes famosos y figuras públicas a superar ciertos medios y conflictos personales, así como a sanar heridas del pasado y a trabajar la salud mental. Ha sido este mismo miércoles, 10 de septiembre cuando se ha publicado el capítulo protagonizado por Lucas, donde el público ha sido testigo del tipo de terapia y dinámicas a las que se ha sometido en un momento muy convulso de su vida.

Tal y como se puede ver en su propia página web, Alicia González es la fundadora de un centro de psicología especializado en terapia cognitivo-conductual (TCC). Según el Instituto Europe de Psicología Positiva, «es un concepto fundamental en la psicología que se trata de la intervención que se lleva a cabo por el terapeuta con el objetivo de modificar pensamientos y comportamientos del paciente». «El énfasis de la TCC está puesto principalmente en qué tengo que hacer para cambiar, más que en por qué me pasa esto […] Es una terapia que está orientada y se centra en el presente», explican, poniendo de manifiesto que identifican y desafían patrones de pensamiento negativos o distorsionados y enseñan habilidad de afrontamiento para el futuro.

Este tratamiento psicológico llevará a Lucas a mostrar su lado más vulnerable y a sincerarse como nunca sobre aspectos de su máxima intimidad, como su relación con Andy, sus planes de futuro una vez deje la música, las recientes pérdidas familiares que ha sufrido y las críticas que no para de recibir por su físico.

¿Quién es la psicóloga Alicia González?

Alicia González cuenta en su página web «que desde pequeña le fascinó cómo las personas se relacionaban, observando el lenguaje no verbal de su alrededor», una curiosidad que le permitió «conectar con los demás y a trabajar en ser ella misma». Es madre y busca «el equilibrio entre estar presente y disfrutar de su carrera profesional».

Tiene pareja, aunque ella prefiere denominarlo como mejor amigo, ya que es la persona con la que «crece y aprende cada día». Sobre su objetivo como psicóloga, asegura que su enfoque «es dinámico, cercano y práctico», así como cree que «la salud mental debería ser accesible para todos», algo en lo que se esfuerza conseguir, «intentando convertir la teoría psicológica en herramientas aplicables en la vida diaria».