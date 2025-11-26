Última hora del estado de salud de Dioni de Camela: «Ha llorado mucho, no hay tratamiento»

La situación de salud de Dioni, el mítico cantante de Camela junto a Ángeles, sigue siendo un misterio, ya que apenas han dado detalles de lo que le ocurre al artista. Por el momento, sólo se sabía que se trataba de un problema de salud que les ha obligado a cancelar el final de su gira de 2025 y que también durante algunos meses de 2026. Ha sido Miguel Ángel Cabrera, el que fuera teclista hasta el año 2023 de la formación, el que ha dado más detalles de lo que ocurre, dado que él tiene más información.

Ambos son amigos desde hace décadas, uniéndose Ángeles (cuñada de Dioni) cuando decidieron crear la banda. En la década de los 90 explotaron en popularidad, pese a que no tuvieron el apoyo de una gran discográfica y las radios no ponían sus canciones, pero su estilo techno rumba le hizo ganarse a millones de españoles, que compraban sus cintas de casete para escuchar sus canciones en mercadillos y tiendas de todo tipo. Todo parecía ir bien, pero en el año 2013 Miguel Ángel decidió abandonar por culpa de desencuentros con sus compañeros, algo que se mantiene hasta ahora.

Ha sido en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles donde ha dado una entrevista para hacer un repaso a su carrera, pero también hablar de cómo se encuentra su amigo y poner luz a lo que sucede. «Hablo todos los días con él y está bien. Su pasión es la música, él da lo que sea por ella. Tiene un músculo que lo tiene muy débil y cuando quiere cantar no le responde», asegura.

«Él puede hablar, pero no puede cantar. Es la persona más activa, lo ha pasado fatal con la voz», de esta manera confirma que no es un problema del corazón, como se llegó a rumorear. Aunque Dioni pueda hacer una vida normal, a la hora de grabar nuevas canciones o salir a un escenario se encuentra con enormes problemas, por eso sus fans deberán esperar.

«Ha llorado mucho estos meses, él se pensaba que no iba a acabar su carrera. Realmente es un músculo que lo tiene débil y tarda mucho. Está el fisio con él, ha ido a un montón de clínicas buenas, pero eso va muy lento y no hay tratamiento», ha contado Miguel Ángel sobre su amigo.

Ángeles era la que aseguraba hace apenas unas semanas que el grupo tiene previsto continuar, por lo que siguen pensando en febrero de 2026 como fecha para retomar sus compromisos: «Seguimos parados porque Dioni está recuperándose, pero en febrero Camela volverá a los escenarios».