La mujer del conductor que mató a una niña de 3 años en Palma trató de coger el volante para evitar el atropello

La investigación sobre el trágico atropello en la barriada palmesana del Coll d’en Rabassa donde murió una niña de tan sólo 3 años de edad sigue dejando novedades. La mujer que iba de copiloto en el vehículo siniestrado trató de hacerse con el volante justo después de que su marido sufriera un síncope y así evitar el accidente mortal.

Según apunta la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma, la mujer intentó mover el volante para modificar la trayectoria del coche y evitar la colisión que acabó con la vida de la menor. Sin embargo, el intento quedó en nada por la gran velocidad a la que iba el coche, que acabó estrellándose.

Y es que las fuentes de la investigación del caso apuntan a que el conductor, ya en un estado total de indisposición, aceleró de forma brusca en vez de frenar justo antes del atropello, lo que agravó las consecuencias del siniestro. El turismo fue dando golpes contra el bordillo de la acera durante unos 100 metros hasta que alcanzó a las víctimas.

Tras producirse el accidente, el conductor logró salir del coche y se encontraba a varios metros del mismo, visiblemente desorientado, aturdido y en estado de shock. Según consta en el atestado, el conductor manifestó no recordar absolutamente nada de lo ocurrido.

Desde su ingreso en el centro hospitalario, una patrulla de la Policía Local de Palma se mantuvo en el hospital pendiente de los resultados de las pruebas médicas practicadas al conductor. Los agentes tenían la instrucción de proceder a su detención en caso de que los informes descartaran una causa médica que explicara lo sucedido. Sin embargo, el diagnóstico médico ha sido determinante en el curso de la investigación.