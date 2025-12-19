La mujer del conductor que mató a una niña de 3 años en Palma trató de coger el volante para evitar el atropello
La mujer que iba de acompañante intentó modificar la trayectoria del coche desde su asiento
La investigación sobre el trágico atropello en la barriada palmesana del Coll d’en Rabassa donde murió una niña de tan sólo 3 años de edad sigue dejando novedades. La mujer que iba de copiloto en el vehículo siniestrado trató de hacerse con el volante justo después de que su marido sufriera un síncope y así evitar el accidente mortal.
Según apunta la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma, la mujer intentó mover el volante para modificar la trayectoria del coche y evitar la colisión que acabó con la vida de la menor. Sin embargo, el intento quedó en nada por la gran velocidad a la que iba el coche, que acabó estrellándose.
Y es que las fuentes de la investigación del caso apuntan a que el conductor, ya en un estado total de indisposición, aceleró de forma brusca en vez de frenar justo antes del atropello, lo que agravó las consecuencias del siniestro. El turismo fue dando golpes contra el bordillo de la acera durante unos 100 metros hasta que alcanzó a las víctimas.
Tras producirse el accidente, el conductor logró salir del coche y se encontraba a varios metros del mismo, visiblemente desorientado, aturdido y en estado de shock. Según consta en el atestado, el conductor manifestó no recordar absolutamente nada de lo ocurrido.
Desde su ingreso en el centro hospitalario, una patrulla de la Policía Local de Palma se mantuvo en el hospital pendiente de los resultados de las pruebas médicas practicadas al conductor. Los agentes tenían la instrucción de proceder a su detención en caso de que los informes descartaran una causa médica que explicara lo sucedido. Sin embargo, el diagnóstico médico ha sido determinante en el curso de la investigación.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 12.00 horas del pasado domingo, cuando el turismo se salió de la calzada, colisionó contra un vehículo estacionado y acabó arrollando a una familia que se encontraba junto a su coche, con el maletero abierto, a la altura del conocido establecimiento Ca Na Paulina y junto al campo de fútbol del Collerense.
Como consecuencia del brutal impacto, una niña de tres años falleció en el acto. Su madre y su abuela resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de urgencia a un centro hospitalario, donde permanecen ingresadas con pronóstico reservado. El suceso ha causado una profunda conmoción entre vecinos y testigos, que aún tratan de asimilar la magnitud de la tragedia.
La investigación continúa abierta a la espera de esclarecer todos los detalles del accidente, mientras la ciudad de Palma permanece consternada por una tragedia que ha segado la vida de una menor y ha dejado a una familia devastada.