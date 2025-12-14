Muere una niña de 8 años atropellada cuando caminaba por la acera con su madre y su abuela en Palma

Tragedia en Palma. Una niña de ocho años de edad ha fallecido tras ser atropellada mientras iba caminando por la acera con su madre y su abuela. El accidente ha tenido lugar sobre las 12:00 horas de este domingo en la barriada palmesana del Coll d’en Rabassa, justo delante del conocido establecimiento de Ca Na Paulina y del campo de fútbol del Collerense.

La investigación está en su fase inicial, aunque según las primeras hipótesis de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma, un conductor de avanzada edad pudo sufrir algún tipo de indisposición, perdió el control del vehículo y acabó subiéndose a la acera y arrollando a varias personas de la misma familia. Se le ha practicado una prueba de alcoholemia al momento aunque ha arrojado un resultado negativo.

Rápidamente, hasta ocho ambulancias del SAMU 061 y numerosos vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma se desplazaron hasta el lugar para hacerse cargo del auxilio de todos los afectados.

A su llegada, no pudieron hacer nada para salvar la vida de la pequeña, que perdió la vida en el acto. Por su parte, la abuela y la madre de la menor han sido trasladadas a un hospital con pronóstico reservado por las heridas sufridas tras el violento impacto del turismo.

Tras el atropello se vivieron momentos de gran tensión y nerviosismo, sobre todo cuando los familiares se enteraron del accidente. El 112 ha tenido que activar un psicólogo para dar apoyo a los familiares.