La ciencia no da crédito: el curioso motivo por el que palomas, urracas y otras aves cambian de sexo

El curioso motivo por el que las palomas, urracas y otras aves cambian de sexo, deja a la ciencia en shock. Los expertos no dudan en darnos algunas novedades destacadas ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna nos afectará de lleno en unos días en los que el sexo de los animales acabará siendo uno de los más destacados. Es hora de saber qué pasa con estos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días que hasta la fecha no sabíamos.

El sexo de los animales es motivo de estudio de estos expertos que sin duda alguna han tenido que afrontar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Los animales pueden sufrir nada más y nada menos que un cambio de sexo a lo largo de su vida. Las aves son los únicos animales que pueden sufrir un cambio que afectará a su sexo, con unas cualidades que desconciertan a los expertos y un curioso motivo que nos dejará con la boca abierta.

No da crédito la ciencia

La realidad es que la ciencia nos aporta una de las curiosidades de la naturaleza. Ese mapa perfecto que traza este tipo de animales puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, quizás deberíamos empezar a pensar en un ejemplo que pone los pelos de punta.

Los dos sexos que están perfectamente delimitados en la naturaleza pueden acabar de darnos algunos detalles que nos sorprenderán. Hay animales que durante su existencia pueden sufrir un cambio de sexo de manera natural, con una transformación que llega después de un curioso motivo.

Quizás acabemos teniendo por delante un giro radical en la manera de ver a algunas aves que no son lo que parecen. Pueden sufrir un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver.

Aves con las que casi convivimos, como las palomas o las urracas, pueden nacer con un sexo y acabar su existencia con otro. Sufriendo un cambio que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa que deberemos empezar a tener en consideración.

Este es el motivo por el que las aves cambian de sexo

Pueden sufrir un importante cambio de sexo determinadas aves, la ciencia está en shock ante una serie de novedades que pueden afectarnos de lleno. Es momento de conocer uno de los grandes secretos de la naturaleza que hay que empezar a ver llegar a toda velocidad.

Los expertos de la Universidad de Sunshine Coast (UniSC) explican en un reciente artículo: «Un estudio dirigido por la Universidad de Sunshine Coast ha descubierto evidencia de que la inversión de sexo es más común en aves silvestres de lo que se pensaba anteriormente, con posibles implicaciones para las especies amenazadas. En un estudio de casi 500 aves de cinco especies, incluyendo urracas, kookaburras, palomas y lorikeets, los investigadores encontraron que hasta el 6 por ciento tenía las características físicas de un sexo, pero la composición genética del otro. «Esto indica que la determinación del sexo en aves silvestres es más fluida de lo que pensábamos, y puede persistir en la edad adulta», dijo la profesora asociada de UniSC Dominique Potvin, coautor del estudio publicado hoy en Biology Letters».

Siguiendo con la misma explicación: «Las aves fueron examinadas post-mortem después de ser ingresadas en hospitales de vida silvestre en el sureste de Queensland con lesiones o enfermedades no relacionadas. Los investigadores identificaron sus órganos reproductivos y luego probaron su ADN para determinar el sexo genético. «También descubrimos un kookaburra genéticamente macho que era reproductivo con folículos grandes y un ovoducto distendido, lo que indica una producción reciente de óvulos».

Si bien la inversión sexual es conocida en peces, anfibios y reptiles, rara vez se documenta en aves silvestres y mamíferos. Este estudio proporciona una línea de base para comprender el fenómeno en las poblaciones aviares de Australia. «Comprender cómo y por qué ocurre la inversión sexual es vital para la conservación y para mejorar la precisión de la investigación de aves», dijo el Dr. Potvin. El autor principal, el Dr. Clancy Hall, dijo que la presencia de individuos con sexo invertido podría afectar el éxito reproductivo en las poblaciones silvestres, lo que plantea preocupaciones sobre el impacto en las especies amenazadas. «Esto puede conducir a proporciones de sexo sesgadas, tamaños reducidos de la población, preferencias de pareja alteradas e incluso disminución de la población», dijo la Dra. Hall, quien codirigió el estudio como parte de su investigación doctoral de UniSC.

La presencia de estas aves sexualmente ambiguas también desafía los métodos tradicionales de identificar el sexo de las aves, como los marcadores genéticos, el plumaje o el comportamiento».