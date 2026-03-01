Harvard no da crédito al descubrimiento de un científico: «El cielo está más allá del horizonte»

El cielo está más allá del horizonte, los expertos de Harvard no dan crédito ante un descubrimiento de un científico que puede cambiarlo todo. La fe, pero también el lugar en el que quizás estemos lejos de un punto de partida en el que todo puede ser posible. Con la llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán esenciales.

Tal y como nos explican los expertos de Popular Mechanics: «En un ensayo de opinión publicado en Fox News a finales de enero de 2026, Michael Guillén, PhD, ex profesor de física de Harvard y comunicador científico, tomó Internet por asalto con una afirmación provocativa: que el paraíso podría tener una dirección física. Basándose en ideas cosmológicas básicas, como la ley del Hubble, que sostiene que las galaxias distantes retroceden más rápido que las cercanas a medida que el espacio se expande, y el horizonte cósmico, el límite teórico de lo que podemos observar, Guillén extendió esa relación al borde del universo observable. Empujando ese razonamiento hacia afuera, escribió que lo que muchas tradiciones religiosas llaman «cielo» podría estar a aproximadamente 273 mil millones de billones de millas de distancia (alrededor de 439 mil millones de billones de kilómetros), más allá del horizonte cósmico. La afirmación fusionó la cosmología moderna con imágenes bíblicas y desenató una rápida reacción científica. Múltiples medios publicaron piezas de seguimiento citando a los astrónomos que expresaron incredulidad en los esfuerzos para cubrir el límite observable con significado físico o teológico. Alex Gianninas, PhD, profesor asociado de astronomía en el Connecticut College, es uno de los científicos que se alejan».

Siguiendo con la misma explicación: «»El horizonte cósmico no es un lugar físico, sino un límite finito más allá del cual simplemente no podemos ver ni comunicarnos», dice Gianninas. Ese límite existe no porque el universo termine allí, sino porque la luz tarda tiempo en viajar y el universo tiene una edad finita, explica. El universo tiene alrededor de 13.800 millones de años, y la luz se mueve a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, lo que significa que solo podemos observar regiones cuya luz ha tenido tiempo suficiente para llegar a la Tierra. Algunas regiones están simplemente demasiado lejos: su luz aún no ha llegado, o nunca lo hará. Entonces, algo intrigante sucedió muy temprano en la historia del universo. Durante una breve fase conocida como inflación cósmica, fracciones de segundo después del Big Bang, el propio espacio se expandió tan rápidamente que algunas regiones fueron empujadas permanentemente fuera del contacto causal entre sí. Esa fase temprana importa, dice Gianninas, porque establece efectivamente las reglas sobre cómo se comportan el espacio y la materia en escalas cósmicas: mientras que la materia está limitada por la velocidad de la luz, el espacio mismo puede estirarse más rápido que ese límite, llevando constantemente regiones ya desconectadas más lejos de su alcance».