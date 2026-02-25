Todos los perros dan patadas cuando duermen y no es porque sí: la ciencia tiene una explicación

Un estudio de la Universidad de Harvard ha desvelado una de las grandes incógnitas de los amantes de los perros: ¿por qué dan patadas cuando duermen? Los expertos en la materia han dejado claro que este hábito de los animales está relacionado con los sueños que tienen mientras descansan. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las patadas de los perros mientras duermen y la publicación que se ha hecho viral en las redes sociales.

¿Por qué dan patadas los perros mientras duermen? Esta es una pregunta que muchos amantes de las mascotas se harán mientras ven a su perro dormir. El perfil oficial en las redes sociales La manada de mis chicos, que pone énfasis en explicar a las personas lo que sienten, necesitan o callan estos animales, ha hecho una publicación en la que hace mención a un estudio de la Universidad de Harvard que resuelve uno de los grandes misterios.

La Escuela de Medicina de esta prestigiosa universidad relaciona las patadas de los perros mientras duermen con los sueños. En una secuencia de varias imágenes, este perfil de las redes sociales, que rinde un homenaje al mejor amigo del hombre, resume los principales motivos de estas reacciones de estas mascotas mientras descansan. «¿Por qué tu perro patea cuando está dormido?», dice el titular de esta publicación que se ha hecho viral en las redes sociales.

¿Por qué los perros dan patadas mientras duermen?

«Seguro que lo has visto muchas veces: sus párpados tiemblan un poquito y sus patas empiezan a moverse como si estuviera corriendo un maratón», se puede leer en las imágenes que forman parte de esta publicación, en la que también se informa que los dueños de las mascotas suelen «pensar que está persiguiendo gatos o buscando esa pelota perdida».

Esta publicación también informa sobre el estudio elaborado por la Universidad de Harvard, que deja claro que:

Los perros sueñan con su realidad diaria.

Procesan lo que más les importa.

En una de las imágenes también se hace mención a la conclusión a la que ha llegado la doctora Deirdre Barrett y es la respuesta a la pregunta de por qué los perros dan patadas mientras duermen. Según esta experta en la materia, los perros suelen soñar con sus amos, «su cara, su olor o hacerte feliz».

«Eres su sueño favorito», deja claro esta publicación en la que se informa que «esa patadita» es «él corriendo hacia a ti» o «es él disfrutando de tu compañía». «Incluso cuando desconecta del mundo, su mente sigue conectada contigo», informa este perfil de las redes sociales en una secuencia de imágenes que ha generado una gran interacción en la red social TikTok.

«La etología sí confirma que consolidan su memoria. Es decir, ‘ensayan’ lo que vivieron. Sus patitas moviéndose nos dicen que algo muy real para ellos está pasando ahí dentro», responde esta cuenta a un comentario de una persona escéptica con esta respuesta de la ciencia.