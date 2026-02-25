Ya puedes saber si la renta 2025 te sale ‘a pagar’ o ‘a devolver’: así es cómo puedes comprobarlo

La campaña de la renta 2026 está a la vuelta de la esquina y en los próximos días los contribuyentes podrán conocer el resultado del ejercicio del IRPF en el simulador que habilitará en el mes de marzo la Agencia Tributaria. Esto permitirá saber a los españoles antes del inicio de la campaña el 8 de abril si el resultado de la renta es ‘a pagar’ o ‘a devolver’. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la próxima campaña de la declaración de la renta.

Desde el 8 de abril y hasta el próximo 30 de junio, los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos tendrán la obligación de presentar los ingresos del año 2025 en la campaña de la declaración de la renta. Los contribuyentes que superen los 22.000 euros anuales tendrán que hacer el ejercicio del IRPF y este límite bajará a 15.876 euros para los trabajadores con varios pagadores, siempre y cuando el segundo de ellos pase de los 1.500 euros.

Para los trabajadores autónomos no habrá límite en esta campaña de la renta y tendrán la obligación de declarar sus ingresos independientemente de la cantidad recibida durante el año anterior. Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital también estarán obligados a presentar la renta bajo riesgo de perder la ayuda, que está destinada a las personas más vulnerables. Los desempleados que sean beneficiarios de un subsidio del SEPE no tendrán la obligación de hacer la declaración de la renta.

La renta, a pagar o a devolver

Los contribuyentes españoles podrán acudir al inicio de la campaña de la renta sabiendo el resultado de su declaración. A primeros del mes de marzo, la Agencia Tributaria, como suele ser habitual todos los años, habilitará un simulador en su página web oficial para que los ciudadanos puedan conocer de antemano si la renta les saldrá ‘a pagar’ o ‘a devolver’. Todo con el objetivo de poner facilidades a los contribuyentes en el ejercicio del IRPF.

Renta Web Open es el simulador de la renta de la Agencia Tributaria que en la página web definen como «una versión de Renta WEB que funciona como un simulador». «No requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales; a partir de los datos que vayas introduciendo, podrás simular tu declaración de IRPF», informa la Agencia Tributaria sobre este simulador.

Así que introduciendo los ingresos correspondientes al año 2025, los contribuyentes podrán conocer si la renta les sale ‘a pagar’ o ‘a devolver’ en esta renta 2026 e incluso Renta Web Open permite generar un PDF con la vista previa de la declaración, aunque este documento no es válido para su presentación. Aquí no se tienen en cuenta las deducciones estatales y autonómicas a las que se podrán acoger los contribuyentes y que les permitirán ahorrarse hasta 1.000 euros en impuestos.

Las fechas de la campaña de la renta 2026

La Agencia Tributaria también ha confirmado las fechas de esta renta 2026 en su página web. Son las siguientes:

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio).

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). Del 1 de junio al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio).

Una vez presentada la declaración de la renta, el resultado será ‘a pagar’ o ‘a devolver’ y, en función del mismo, se establecerán unas fechas. Si la Agencia Tributaria tiene que hacer un ingreso, se dará de tiempo hasta el próximo 31 de diciembre y, a partir de ahí, lo tendrá que hacer con unos intereses del 4%. En caso de que sea el contribuyente el que tiene que rendir cuentas con Hacienda, tendrá la opción de fraccionar el pago, siendo el primero tras confirmar el borrador y el segundo antes del 5 de noviembre.