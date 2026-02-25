El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este miércoles, 25 de febrero, con un aumento del 0,70%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.317 puntos, gracias a los bancos, que presentaban subidas superiores al 1%, especialmente el Banco Santander que, tras presentar su plan estratégico 2026-2028, lideraba los avances del parqué madrileño con un alza del 1,86%, hasta los 10,85 euros por acción.

En una nueva jornada protagonizada por resultados empresariales, entre ellos los de Aena, Iberdrola y Rovi. Mientras que Banco Santander ha comunicado antes de la apertura de la Bolsa que prevé obtener un beneficio neto de más de 20.000 millones de euros en 2028 y que el dividendo en efectivo por acción se multiplique por más de dos en comparación con 2025.

También antes de la apertura del mercado, Aena ha informado de que registró un beneficio neto de 2.136,7 millones de euros en 2025, cifra un 10,3% superior a la de 2024, y de que elevará un 11,7% el dividendo con cargo a estos resultados, hasta 1,09 euros brutos por acción.

Iberdrola, por su parte, también ha comunicado sus resultados anuales antes de la apertura de la Bolsa. La energética obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros en 2025, un 12% más, impulsadas por unas inversiones de 14.460 millones de euros.

Por su parte, Rovi obtuvo un beneficio neto de 140,4 millones de euros en 2025, cifra un 3% superior a la de 2024, y pagará dividendo de 0,9594 euros por título, el equivalente a cerca del 35% de su beneficio neto consolidado.

Los inversores estarán también pendientes de la estadounidense Nvidia, que presentará sus resultados tras el cierre del mercado, así como de la publicación de algunos datos macro, entre ellos el PIB alemán y el IPC de la eurozona.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Cellnex y ArcelorMittal (-0,75% en ambos casos), Aena (-0,51%) y Sacyr (-0,40%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Banco Santander (+1,86%), CaixaBank (+1,74%), BBVA (+1,42%), Sabadell (+1,36%), Endesa y Bankinter (+1,08% en ambos casos) y Unicaja (+0,82%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, mientras que Francfort cotizaba ligeramente a la baja, París subía un 0,2% y Londres avanzaba un 0,7%.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 0,31%, hasta los 70,81 dólares, mientras que el precio del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,35%, hasta los 65,86 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1797 ‘billetes verdes’, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años se mantenía en el 3,122%.