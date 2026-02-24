Esto es lo que dice la ley sobre dejar un perro en herencia en España

Cada vez son más las personas que consideran a su mascota un miembro más de la familia, y no se trata simplemente de una forma de hablar; desde 2021, la legislación española reconoce a los animales como «seres vivos dotados de sensibilidad». En este contexto, surge la pregunta de si se puede dejar un perro en herencia. En Estados Unidos o Reino Unido existen figuras jurídicas como el «pet trust», un fideicomiso que permite reservar fondos específicos para el cuidado de una mascota bajo supervisión legal. Pero la situación en España es muy diferente; el Código Civil no permite que los animales hereden de la misma manera que lo hace una persona.

La norma clave es el Código Civil, modificado por la Ley 17/2021. El artículo 333 bis establece literalmente: «Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección». En España, para ser heredero, es necesario ser persona física o jurídica, y un animal, por definición, no encaja en ninguna de esas categorías. Por tanto, incluir en un testamento la frase «dejo todos mis bienes a mi perro» carecería de eficacia jurídica.

¿Se puede dejar un perro en herencia?

@angel.seisdedos ¿Sabías que en algunos países se puede dejar la herencia a tu mascota? Pero, ¿es esto legal en España? Recientemente, una mujer en China causó revuelo al dejar una fortuna de 2,1 millones de dólares a sus mascotas, pero ¿qué pasaría si intentaras hacer esto en España? En España, las leyes son claras: no puedes dejar herencia directamente a una mascota. Pero, ¡no todo está perdido para los amantes de los animales! Existen alternativas como establecer condiciones en el testamento para que un humano se haga cargo del animal. ¿Qué opinas de esto? ¿Deberían las mascotas poder heredar? ¡Comparte tu opinión en los comentarios! ♬ sonido original – Ángel Seisdedos

«¿Sabías que en algunos países es legal dejar la herencia a una mascota? Hace poco, una mujer en China causó un enorme revuelo al destinar una fortuna de 2,1 millones de dólares a su animal de compañía. Pero ¿qué ocurriría si alguien intentara hacer lo mismo en España? Aquí la ley es muy clara: no se puede dejar una herencia directamente a una mascota, ya que los animales no pueden ser herederos legales. Sin embargo, no todo está perdido para quienes quieren garantizar su bienestar. Existen alternativas, como establecer en el testamento condiciones para que un amigo, un vecino o un familiar se haga cargo del animal y reciba un beneficio en la herencia a cambio de cuidarlo. De esta forma, la mascota puede quedar protegida aunque no herede de manera directa. ¿Qué opinas tú? ¿Deberían las mascotas poder heredar?»

El derecho sucesorio español no permite nombrar heredero directamente al perro, pero ofrece varias herramientas para garantizar su cuidado.

Heredero con carga o condición : el testador puede nombrar heredero un familiar o amigo con la condición cuidar del animal hasta su fallecimiento. El artículo 790 del Código Civil regula la posibilidad de establecer condiciones y cargas en los testamentos: «El testador podrá imponer a los herederos y legatarios las condiciones que tenga por conveniente, con tal que no sean contrarias a las leyes ni a las buenas costumbres». Por tanto, es posible establecer que la persona designada heredará determinados bienes siempre que asuma el cuidado del perro.

: el testador puede nombrar heredero un familiar o amigo con la condición cuidar del animal hasta su fallecimiento. El artículo 790 del Código Civil regula la posibilidad de establecer condiciones y cargas en los testamentos: «El testador podrá imponer a los herederos y legatarios las condiciones que tenga por conveniente, con tal que no sean contrarias a las leyes ni a las buenas costumbres». Por tanto, es posible establecer que la persona designada heredará determinados bienes siempre que asuma el cuidado del perro. Legado con carga : en este caso, en lugar de nombrar heredero universal, se puede dejar un bien concreto o una cantidad de dinero a alguien con la obligación de destinarlo al cuidado del animal. El Código Civil regula la figura del legado en los artículos 858 y siguientes, permitiendo que el testador imponga obligaciones al legatario.

: en este caso, en lugar de nombrar heredero universal, se puede dejar un bien concreto o una cantidad de dinero a alguien con la obligación de destinarlo al cuidado del animal. El Código Civil regula la figura del legado en los artículos 858 y siguientes, permitiendo que el testador imponga obligaciones al legatario. Destinar fondos específicos para el cuidado: también existe la posibilidad de asignar una cantidad concreta de dinero para cubrir gastos de alimentación, veterinario, medicación o residencia. Ese dinero lo recibe la persona encargada del cuidado del perro, bajo las instrucciones establecidas en el testamento.

Sin embargo, hay un límite importante a la hora de dejar un perro en herencia: la legítima, que el artículo 806 del Código Civil define como: «La porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos». Esos herederos forzosos son, principalmente, los hijos y descendientes; en su defecto, los padres y ascendientes; y el cónyuge viudo en la forma prevista por la ley.

¿Qué pasa si no hay testamento?

Si una persona fallece sin testamento, se abre la sucesión intestada. En ese caso, el animal forma parte del patrimonio hereditario y pasa a los herederos legales, aunque ninguno de los herederos está obligado a quedarse con el perro si renuncia a la herencia. Si nadie quiere hacerse cargo, las autoridades competentes pueden intervenir para garantizar su bienestar, trasladándolo a una entidad protectora o centro de acogida.