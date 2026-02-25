La AEMET pone en alerta a España por lo que llega hoy y lanza la alerta definitiva: «Nuevos frentes»

Lanza la alerta definitiva la AEMET y pone en alerta a España, lo que llega hoy puede cambiarlo todo, aparecen nuevos frentes que pueden ser claves. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que parece que el tiempo cambia por momentos. Lo que puede pasar es un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo puede acabar generando más de una sorpresa.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertir ante lo que puede pasar en estas próximas horas. Tenemos por delante algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de un cambio de planes. Cuando pensábamos que el tiempo acabaría siendo el que nos daría alguna que otra alegría del todo inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser del todo destacable. La alerta definitiva llega desde la AEMET.

Lo que llega hoy lanza la alerta definitiva

La alerta definitiva parece que llega hoy a toda velocidad, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo una realidad. En estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma que quizás nos costará creer y pueden ser claves.

Es hora de despedirse de esta bonanza que hemos tenido. En su lugar, vamos a tener que enfrentarnos a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Estas jornadas en las que cada detalle cuenta, será el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Estos expertos que no dudan en darnos algunos detalles destacados en unos días en los que el tiempo puede empezar a ser protagonista. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que parecerá que todo encaja a las mil maravillas.

El tiempo primaveral no nos dará tregua y podemos pasar de la estabilidad a la inestabilidad en un abrir y cerrar de ojos. Será cuestión de estar preparados para estos cambios en los que realmente cada elemento puede acabar siendo una realidad que nos golpeará con mucha fuerza en estos días.

La AEMET activa la alerta ante lo que llega hoy

Hoy mismo y de cara a un fin de semana en el que podemos tener importantes cambios, nos despediremos en algunas zonas de España del buen tiempo. En su lugar, tocará volver a sacar el paraguas, ante lo que puede acabar siendo una realidad destacada.

Tal y como nos explican en la web de la AEMET: «Se prevé que una baja fría aislada afecte a Canarias aumentando la inestabilidad, mientras en la Península y Baleares habrá una recuperación temporal de las altas presiones y estabilidad. Se esperan cielos nubosos al principio con abundante nubosidad baja en la mitad oeste y litorales mediterráneos, que irá con bancos de niebla y brumas matinales en el oeste de la vertiente atlántica y en zonas de la fachada oriental, valle del Ebro, este de La Macha y principalmente en Baleares donde serán localmente más densas. No se descarta alguna llovizna débil en el oeste de Alborán. Al final del día, la proximidad de un frente en el noroeste oscurecerá los cielos. En Canarias se esperan intervalos nubosos en las islas orientales y nuboso en el resto con precipitaciones débiles a moderadas. Se prevén persistentes en la cara norte de las montañas y que vayan acompañadas ocasionalmente con tormenta en la provincia oriental. Temperaturas máximas en ascenso en el tercio oeste peninsular y este de Cataluña; en descenso en el resto y en Canarias, más intenso en litorales del Cantábrico oriental e interior de las islas canarias de mayor relieve donde puede ser notable. Mínimas en descenso generalizado más suave en la fachada mediterránea, depresiones del noreste, este de la meseta y en Canarias. Sin cambios significativos en Baleares. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Probables nieblas matinales localmente densas en Mallorca. En Canarias descenso notable de las temperaturas máximas en el interior de las islas de mayor relieve y rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas, cumbres y medianías. En amplias zonas del interior peninsular temperaturas máximas con valores altos para la época del año. meseta norte y Cantábrico. Soplará moderado de oeste rolando a componente sur en litorales de Galicia y flojo variable en los del Cantábrico. Levante moderado en Alborán, del noreste en el resto del área sur mediterránea e intervalos de moderado en el área norte con predominio de la componente este. Intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Estrecho. En Canarias, viento de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas, cumbres y medianías».