Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, brumas y ligeros cambios en temperaturas hoy

El tiempo en Castilla y León para hoy, 25 de febrero de 2026, se presenta mayormente poco nuboso, aunque con intervalos de nubosidad media y alta, especialmente en el extremo noroeste, donde podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y ocasionales. En el oeste, se prevén brumas y bancos de niebla matinales aislados. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán ligeramente en el oeste, manteniéndose sin cambios en el este. El viento será flojo de componente sur.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 25 de febrero

Cielo nublado con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. La temperatura mínima ronda los 3 grados, pero la sensación térmica podría descender aún más, dejando un ambiente fresco. A primera hora, el viento soplará suave desde el sur, con una velocidad de 10 km/h, aunque no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, elevando la temperatura hasta los 17 grados. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un ambiente algo cargado, podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida, llegando hasta los 18 grados. Con la puesta del sol a las 19:06, León disfrutará de varias horas de luz, ideal para pasear y disfrutar del aire fresco antes de que la noche se asiente.

Zamora: nubes grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento se intensificará, trayendo consigo la posibilidad de lluvias intermitentes y un descenso térmico notable.

La tarde contrastará con la mañana, ya que las temperaturas alcanzarán los 20 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a rachas de viento que superarán los 30 km/h. La humedad, que oscilará entre el 40 y el 85 por ciento, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

En la ciudad de Salamanca, día soleado con viento fuerte

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:03. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 7°C y una sensación térmica que podría descender hasta los 8°C. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una máxima de 21°C, mientras que la humedad se mantendrá en niveles cómodos, entre el 25% y el 55%.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, se prevé un aumento en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, así que es recomendable tener precaución. La jornada se cerrará con una puesta de sol a las 19:08, brindando un total de más de 11 horas de luz. En resumen, será un día fresco y soleado, perfecto para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 21 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Aprovechar el día para salir a caminar o disfrutar de una terraza será una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Un buen momento para conectar con la naturaleza y relajarse en un entorno agradable.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 6 grados, pero la sensación térmica puede bajar a 3, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar ropa ligera y cómoda.

Palencia: ambiente fresco con viento moderado

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5°C y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20°C por la tarde, aunque la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica más cálida.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que se prevén ráfagas de viento de hasta 30 km/h que aportarán un toque dinámico al día. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana y estar atentos a posibles cambios en el cielo hacia la tarde, donde podrían aparecer algunas nubes.

Cielo despejado y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 4 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La sensación térmica es un poco más baja, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, elevando la temperatura hasta alcanzar los 16 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable frescura.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Con la llegada de la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, así que no olvides llevar una chaqueta si planeas salir. Un día perfecto para disfrutar de la belleza de Ávila bajo un cielo claro.

Segovia: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una mañana fresca, con temperaturas que rondarán los 7°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20°C por la tarde, mientras el viento soplará del sur a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios, ya que la tarde podría traer algunas ráfagas de viento de hasta 55 km/h. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 55%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es aconsejable vestirse en capas para disfrutar de la jornada.

Cielo despejado y tarde agradable en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a brillar a las 07:57. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 3 grados, pero la sensación térmica será un poco más cálida, alcanzando los 2 grados.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que subirán hasta los 20 grados, ofreciendo una jornada agradable. Con una humedad que oscilará entre el 25% y el 70% y un viento suave del sur, Soria disfrutará de unas 11 horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:55.