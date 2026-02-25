La novedad de Mercadona que soluciona tus cenas en 5 minutos: la receta saludable que cuesta sólo 2,20 €

Siempre que llegamos tarde a casa, tras una larga jornada, tenemos ganas de abrir la nevera y poder hacer algo rápido que no obligue a improvisar. Y cuando eso ocurre, Mercadona se convierte en un buen aliado si tenemos en cuenta sus muchos platos preparados, a los que, en los últimos meses ha ido ampliando más opciones. En este caso, queremos centrarnos sobre todo en los ultracongelados, entre los que destaca un plato de Mercadona que seguro va a solucionar tus cenas y que si bien puedes hacer en menos de 5 minutos, además es un clásico, está delicioso y cuesta poco más de dos euros.

Se trata del Arroz marinera Hacendado ultracongelado, que se presenta en un plato de 350 gramos, cuesta 2,20 euros y promete resolver una comida en apenas cinco minutos ya que se presenta en un formato sencillo. El contenido del paquete va directo a la sartén, sin pasos previos ni necesidad de añadir nada más. Para muchos consumidores, esa inmediatez es lo que marca la diferencia entre cenar cualquier cosa o tener una opción que, al menos, incluya ingredientes reales, como arroz, sepia, gambas, sofrito de tomate, caldo de pescado, sin pasar por una elaboración compleja. Lo interesante aquí no es solo el precio o la rapidez, sino que Mercadona ha concentrado en esta bolsa una receta tradicional que suele requerir mucho más tiempo cuando se cocina desde cero y que es perfecta para tus cenas.

La solución perfecta de Mercadona para tus cenas

Este tipo de soluciones está ganando espacio en los lineales del supermercado porque encaja con un perfil de consumidor que no quiere recurrir a comida rápida, pero tampoco dispone del margen que exige preparar un arroz marinero casero. La marca Hacendado lleva tiempo apostando por ultracongelados que se acercan más a un plato casero que a un procesado estándar, y en este caso han optado por una mezcla de ingredientes muy reconocible para quienes prefieren opciones saladas frente a las típicas verduras congeladas.

Qué lleva exactamente este arroz a la marinera

Según la información de la propia etiqueta, el plato contiene arroz blanco, gambas, anillas de potón, caldo de pescado, sofrito de tomate, cebolla, ajo, aceite de oliva, vino blanco, pimentón, perejil y algunos condimentos habituales en este tipo de preparaciones. La combinación se acerca bastante al sabor de un arroz marinero tradicional, aunque con una elaboración condensada y pensada para la congelación.

La ventaja del ultracongelado es que el arroz no llega pasado; se mantiene firme y absorbe el sabor del caldo cuando se calienta en la sartén. Para quien busca una opción más ligera que otras propuestas preparadas, es un plato que encaja bien ya que no lleva aditivos innecesarios ni mezclas excesivamente grasas. Además, incluye una buena proporción de proteína procedente del marisco y del potón.

En los 350 gramos del paquete, la ración es suficiente para una persona adulta y queda por encima del tamaño habitual de otros platos congelados del mercado. Para quienes tienen más apetito, puede acompañarse con una simple ensalada o verduras salteadas sin elevar demasiado el coste final.

Cómo se prepara

La preparación es uno de los puntos fuertes de esta apuesta de Mercadona para tus cenas. La bolsa se abre, se vierte el contenido en una sartén y, sin necesidad de descongelar antes, se cocina durante 6 a 8 minutos a fuego medio. No requiere añadir agua, aceite ni ajustar sal: la receta viene cerrada y lista para calentar.

Este sistema permite que, en menos de lo que tardaría en pedirse un pedido a domicilio, la cena esté lista. Para quienes trabajan a turnos, viven solos o simplemente necesitan algo rápido después del gimnasio o de una jornada larga, este tipo de productos se está convirtiendo en un recurso habitual.

Además, al no necesitar microondas, es una opción viable también para quienes prefieren la sartén porque conserva mejor la textura del arroz. En ese sentido, el plato se separa de otros congelados que dependen estrictamente del microondas y que, en algunos casos, quedan más blandos o sin cuerpo.

Un plato económico que encaja en una dieta equilibrada

Aunque el precio de 2,20 euros es uno de los reclamos evidentes, el interés de este producto va un poco más allá. El arroz marinera está dentro de lo que podría considerarse una cena equilibrada siempre que se combine con algún alimento fresco. Tiene carbohidratos, proteína y una cantidad moderada de grasa, algo poco habitual en platos preparados donde los aceites vegetales refinados o las salsas cremosas elevan las calorías sin aportar demasiado sabor.

La presencia de marisco y potón aporta proteínas de buena calidad sin disparar el precio. Esto lo convierte en una opción razonable para quienes buscan platos completos sin caer en recetas demasiado pesadas. La proporción de arroz respecto al resto de ingredientes también es más generosa que en otros ultracongelados similares.

En definitiva, para quienes llevan un control calórico o quieren evitar cenas excesivas, los 350 gramos pueden considerarse una ración más que suficiente, con una energía moderada que evita ese efecto de pesadez que sí aparece en otras comidas rápidas.