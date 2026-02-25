Es oficial y Hacienda lo ha confirmado: éste es el dineral que podrás deducir de tu Renta en 2026 si tienes seguro de hogar

Hacienda se prepara para la que será la campaña de la Renta 2026 y en lo que respecta a las deducciones que se pueden aplicar, ya ha concretado cómo deberán aplicar la deducción por vivienda habitual quienes mantengan una hipoteca anterior a 2013, y confirma que el seguro de hogar vinculado al préstamo permitirá alcanzar más de 1.000 euros de desgravación en la Renta de este año. La aclaración afecta a un colectivo amplio de propietarios que todavía tributa bajo el régimen transitorio de inversión en vivienda y que puede incluir este gasto entre los importes deducibles del ejercicio.

La condición que determina quién puede beneficiarse es la fecha de compra del inmueble. Las viviendas adquiridas antes de enero de 2013 conservan el derecho a aplicar la deducción del 15 % sobre una base máxima de 9.040 euros, y dentro de ese límite se puede sumar la parte del seguro exigida por la entidad financiera para cubrir daños estructurales. Con este marco, la deducción máxima posible asciende a 1.356 euros, cifra que Hacienda ha vuelto a confirmar de forma expresa. La precisión llega a las puertas de una nueva campaña del IRPF. La presentación telemática comenzará el 8 de abril y concluirá el 30 de junio de 2026, un periodo en el que muchos contribuyentes revisarán si su póliza cumple los requisitos y si el importe puede incorporarse a la deducción por vivienda habitual. En numerosos casos, este ajuste puede modificar de manera significativa el resultado final de la declaración.

Quién puede deducir más de 1.000 euros por su seguro de hogar en la Renta 2026

Hacienda ha sido clara sobre quién podrá aplicar esta deducción, y son los propietarios que cumplan dos requisitos fundamentales:

Haber comprado la vivienda antes de enero de 2013.

Mantener una hipoteca activa en la que el seguro de hogar esté vinculado al préstamo.

Es decir, no basta con tener una póliza contratada; la deducción sólo es posible que la apliquemos si ese seguro formaba parte de las condiciones iniciales del préstamo y continúa en vigor con la misma entidad o conforme a lo establecido cuando se firmó la hipoteca. Esto excluye, por ejemplo, pólizas contratadas de manera independiente años después o aquellos seguros adicionales no relacionados con la financiación de la vivienda.

La cifra clave: hasta 1.356 euros deducibles

La base máxima deducible por inversión en vivienda habitual se mantiene en 9.040 euros anuales. Sobre esa cantidad se aplica el 15 %, lo que da como resultado un límite de 1.356 euros. Vemos entonces que el seguro de hogar no permite deducir su importe completo, pero sí la parte vinculada directamente a la hipoteca. Esto incluye la cobertura que protege la vivienda frente a siniestros importantes, la que exige la entidad financiera para garantizar el valor del inmueble. Hacienda insiste en que la deducción no alcanza otras coberturas accesorias, como daños menores, asistencia o servicios añadidos.

El contribuyente podrá sumar el seguro al resto de importes satisfechos por capital e intereses dentro de la inversión en vivienda habitual, siempre sin rebasar el tope anual.

Qué parte del seguro se puede desgravar y cuál no

Ya lo hemos mencionad pero conviene recordarlo bien. Sólo es deducible la cobertura obligatoria asociada a la hipoteca, aquella que protege el inmueble frente a incendios, daños estructurales y otros riesgos graves. Esta parte figura claramente en la póliza y suele coincidir con la exigida por la entidad bancaria al formalizar el préstamo.

No son deducibles:

coberturas de robo,

asistencia en el hogar,

daños estéticos,

servicios adicionales,

paquetes ampliados contratados por preferencia del propietario.

La razón para esto es que sólo se pueden incluir los gastos estrictamente vinculados a la inversión en vivienda habitual, no aquellos que el contribuyente haya añadido por comodidad o protección extra.

Requisitos oficiales para acceder a la deducción

Para evitar errores, Hacienda recuerda los criterios que deben cumplirse simultáneamente:

Adquisición de vivienda antes del 1 de enero de 2013.

Hipoteca vigente durante el ejercicio fiscal.

durante el ejercicio fiscal. Seguro de hogar vinculado al préstamo desde el inicio o conforme a las condiciones pactadas.

al préstamo desde el inicio o conforme a las condiciones pactadas. Que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente.

Si no se cumplen estas condiciones, no se puede aplicar la deducción del seguro dentro del régimen transitorio de vivienda.

Quién está obligado a presentar la Renta en 2026

La campaña del IRPF de 2025 mantendrá los umbrales habituales:

Están obligados a declarar quienes hayan percibido 22.000 euros o más de un solo pagador.

La obligación baja a 15.876 euros si existen varios pagadores y el segundo ha superado los límites marcados por la ley.

Para estos contribuyentes, maximizar las deducciones será clave para reducir la carga fiscal o aumentar la devolución.

Otras deducciones relevantes que siguen vigentes

En paralelo, continúan activas otras deducciones relacionadas con vivienda y familia:

Beneficios para quienes conviven con ascendientes mayores de 75 años , que pueden alcanzar los 2.500 euros si se cumplen los requisitos de ingresos y convivencia.

, que pueden alcanzar los 2.500 euros si se cumplen los requisitos de ingresos y convivencia. Incentivos ligados a la vivienda habitual en regímenes transitorios.

Deducciones por obras de mejora para personas con discapacidad.

Estas medidas forman parte del conjunto de ventajas fiscales que Hacienda mantiene para situaciones específicas, siempre dentro del marco normativo del IRPF.