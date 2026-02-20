Giro en la deducción del IRPF en España: Hacienda confirma los cambios y lo hace oficial

El pasado jueves fue confirmado vía Real Decreto la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ascenderá hasta 1.221 euros brutos en 14 pagas en 2026. Hacienda también ha anunciado una nueva deducción en el IRPF para las rentas más bajas y el Gestha ha desvelado que esta novedad beneficiará a casi tres millones de trabajadores. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva subida del SMI y la deducción en el IRPF que ha anunciado María Jesús Montero tras volver a ceder ante Yolanda Díaz.

Mientras el Gobierno de Sánchez sigue a la deriva mientras afloran más casos de corrupción, desde el ala a la izquierda del Ejecutivo siguen con sus pequeñas batallas para sumarse tantos de cara a las próximas elecciones. Una experta en la materia es Yolanda Díaz, que finalmente ha conseguido aprobar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional tras llegar a un acuerdo con los sindicatos y hacer caso omiso de los consejos de la patronal que, tras la huida hacia adelante de la vicepresidenta, decidió no acudir a la firma del acuerdo.

Así que la nueva subida del SMI para 2026 ya es oficial tras publicarse en el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, que confirma el incremento del 3,1% con carácter retroactivo desde el 1 de enero hasta llegar a los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, que equivale a 17.094 euros brutos al año. Esto supone un incremento de 37 euros al mes o 518 euros al año al SMI establecido para 2025, que fue de 1.184 euros al mes o 16.576 euros anuales. Desde el Gobierno han anunciado que esta nueva subida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores.

Hacienda confirma la deducción en el IRPF

Después de la guerra protagonizada por las mujeres sentadas a la izquierda de Sánchez acerca del SMI y el IRPF, María Jesús Montero ha vuelto a ceder en 2026 y, finalmente, el Salario Mínimo Interprofesional no tributará en el IRPF. Tras confirmar el incremento del 3,1%, la líder del Ministerio de Hacienda compareció ante los medios de comunicación para anunciar una nueva deducción en el IRPF para adaptarla a la subida del SMI.

«Acompañamos la aprobación del salario mínimo interprofesional con una nueva revisión fiscal para las rentas bajas, de forma que estas personas perceptoras del salario mínimo interprofesional no tengan que abonar la parte fiscal correspondiente», informó María Jesús Montero en su comparecencia. De esta forma, la deducción del IRPF por parte de Hacienda será de hasta 590,89 euros a personas con salarios por debajo de los 20.048,45 euros anuales.

La ministra de Hacienda explicó que, a pesar de que el salario mínimo interprofesional es de 17.094 euros anuales, para evitar el llamado «error de salto», se les baja hasta 591 euros a personas cuyos salarios estén por debajo de 20.000 euros brutos al año. En el caso de una persona que cobre el salario mínimo interprofesional en 2026, Hacienda estima que pagará 356 euros menos de IRPF que el año pasado. «Ha sido una iniciativa de este Gobierno, como siempre, bajar la contribución a las personas de bajo salario y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la escala alta», defendió.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda hizo una valoración sobre estas últimas medidas aprobadas por el Gobierno y estimó que 2.976.220 contribuyentes tendrían que presentar la declaración de la renta para beneficiarse de la nueva deducción en el IRPF.

Según informó en un comunicado, el Getsha recomendó presentar la declaración a los trabajadores que cobren entre los 15.876 euros y los 20.000 euros brutos, aunque no estén obligados por no llegar al límite de ingresos establecidos por la Agencia Tributaria. Los técnicos de Hacienda también aclararon que los que perciban entre 20.000 y 22.000 euros pueden presentar la declaración de la renta si cuentan con alguna otra deducción con la que puedan recuperar una parte de las retenciones que se ajustan prácticamente a la cuota resultante de la autoliquidación.