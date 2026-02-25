Detenidos tres menores por violar a una compañera de clase y grabar la agresión en Valencia

La Policía Nacional detuvo este lunes en Valencia a tres menores de nacionalidad española, dos de ellos de 14 y 15 años, como presuntos autores de una violación grupal a una compañera de instituto en los baños públicos de un centro comercial de la ciudad.

Según especifican los familiares de la víctima, de 16 años, los presuntos agresores habrían grabado la agresión, que tuvo lugar el pasado 10 de febrero, con sus teléfonos móviles y posteriormente se la enseñaron a otros compañeros del centro escolar.

En el suceso también participó un cuarto menor de 13 años que, al no haber cumplido los 14 años, es inimputable conforme a la legislación española y no puede ser procesado penalmente, aunque podrían adoptarse medidas de protección o intervención educativa a través de los servicios sociales competentes.

Tras la denuncia, la Policía Nacional abrió una investigación que permitió identificar y detener a los tres menores con edad de responsabilidad penal. Los arrestados fueron puestos este martes a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha acordado como medidas cautelares la libertad vigilada de los tres arrestados por los delitos de agresión sexual y contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos, por grabarla sin permiso y haber mostrado las imágenes a terceros. Además, se les ha impuesto la prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 50 metros de ella.

La menor le contó lo ocurrido a su amiga esa misma tarde, pero no le dijo nada a su familia por vergüenza, pero el caso fue destapado dos días después, cuando la dirección del Instituto de Educación Secundaria habló con la adolescente al haber tenido conocimiento a través de otro estudiante de cursos superiores de la existencia de una grabación en la que los alumnos están llevando a cabo la agresión. Es entonces cuando la menor contó lo ocurrido en el centro comercial y se activó el protocolo ante casos de presunta agresión sexual.

Por su parte, la defensa de los detenidos se ampara en la ausencia de lesiones en la víctima que prueben el uso de violencia en la agresión sexual grupal denunciada. De igual manera, han aportado al juzgado los pantallazos de algunas conversaciones que tienen el objetivo de probar que ella accedió a tener sexo con los tres menores. Además, según la versión que dieron los detenidos tanto a la Policía Nacional como en las dependencias judiciales, las relaciones sexuales con la denunciante fueron «consentidas». Uno de ellos reconoce que tuvo sexo con acceso carnal con ella tanto en el instituto como en dos baños del centro comercial, mientras que los otros dos esgrimen que entraron en el baño pero no llegaron a penetrarla «en ningún momento».