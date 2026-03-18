Setlist de Rosalía para la gira ‘LUX Tour’: este es el orden de las canciones
Descubrimos el setlist oficial de la nueva gira mundial de Rosalía, 'LUX Tour'
Varios meses después de que Rosalía anunciase la gira LUX Tour, por fin ha dado el pistoletazo de salida. ¡Ya es una realidad! Debemos recordar que la catalana recorrerá hasta 17 países, ofreciendo nada más y nada menos que 42 shows. Como es de esperar, después del impresionante disco que sacó a la luz, las expectativas eran realmente altas, pero, después del primer show de la gira que se llevó a cabo en Lyon, hemos podido comprobar que, con este LUX Tour, pretende marcar un antes y un después . ¡Estamos completamente convencidos de que lo conseguirá, y que lo hará con creces!
Como no podía ser de otra forma, una de las grandes incógnitas que existen cuando se anuncia una gira mundial tiene estrecha relación con las canciones que se interpretarán en cada concierto. Era una obviedad que grandes éxitos como La Perla, Berghain o Reliquia iban a sonar en directo, pero ¿qué temas de LUX forman parte de la lista de canciones escogidas para esta gira? ¿Y de otros discos? El misterio por fin se ha visto resuelto, por lo que te traemos el setlist completo de Rosalía para su nueva gira internacional.
Setlist de Rosalía para el ‘LUX Tour’
- Sexo, Violencia y Llantas
- (Intro)
- Reliquia
- Porcelana
- Divinize
- Mio Cristo Piange Diamanti
- Berghain
- Saoko
- La fama
- La Combi Versace
- De Madrugá
- Jeanne
- El Redentor
- Can’t take my eyes off you
- Confessional Engagement
- La Perla
- Sauvignon Blanc
- La Yugular
- Dios es un Stalker
- Memória
- Rumba del Perdón
- CUUUUuuuuuute
- La noche de anoche
- Bizcochito
- Despechá
- Novia robot
- Fou ‘ranni
- (CLOSER)
- Magnolias
Fechas de la gira ‘LUX Tour’ de Rosalía
- 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
- 18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
- 25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
- 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
- 27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
- 29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
- 1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
- 5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
- 4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
- 8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
- 11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
- 13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
- 16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
- 20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
- 23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
- 27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
- 29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
- 3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
- 6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
- 16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- 24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
- 15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
- 19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
- 24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico
