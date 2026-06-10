Feijóo se dirige a Sánchez como P.S. y le acusa de ser el «inductor» de la «delincuencia de Estado»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha desenmascarado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se ha dirigido como «P.S.» tal y como aparece en las anotaciones de la fontanera del PSOE, Leire Díez, y ha acusado de ser el «inductor» de la «delincuencia de Estado». El dirigente del PP ha exigido a Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que deje «de tomar el pelo a los españoles» y reclama su dimisión «por corrupción» o «por incompetente».

En una sesión de control marcada por los casos judiciales que rodean al PSOE y el caso de las cloacas en plena ebullición, Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido a Pedro Sánchez repasando los «12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados». Además, ha subrayado que el presidente del Gobierno «para taparlo todo ha llegado a practicar delincuencia de Estado».

«En el hilo del caso Ábalos le dije que usted lo sabía y lo tapó, le aseguro que entonces no me imaginaba que pudiera llegar a este límite, pero usted no tiene límites», le ha reconocido Feijóo, quien afirma que Sánchez «al final, sí que pasará a la historia» y lo hará como «inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia».

«Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos, pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF y la Guardia Civil sí serán respetados por la democracia decente, por la España democrática», ha añadido Feijóo, en una larga intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

A continuación, Feijóo ha ido repasando todos los acontecimientos que acorralan a Sánchez y de los que el jefe del Ejecutivo dice no saber nada. «La financiación de las primarias, con dinero de la prostitución, y usted no sabía nada, sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública, y usted no sabía nada, corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público, y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta y usted no sabía nada».

«¿Pero usted no se cansa de tomar el pelo a los españoles? ¿A quién se cree que está gobernando?», ha preguntado directamente Núñez Feijóo, levantando los aplausos de su bancada.

Para finalizar la intervención, Feijóo le ha dicho a Sánchez, de manera irónica, que «como ha participado, con tantísimo fervor, en la visita del Papa, ya sabrá que se puede pecar, delinquir, por obra u omisión». «Señor P.S. Si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción, y si no lo sabía tendrá que dimitir por incompetente. Es lo que está proponiendo esta Cámara, la mayoría, incluso de los grupos que le han apoyado, está ignorando el poder legislativo porque teme al poder judicial. Por eso le pregunto: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura, antes de darle la palabra a los españoles?», ha completado.