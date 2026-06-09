Otegi al rescate de Sánchez: «Hay una operación política para destruir este PSOE y que vuelva el de la Transición»

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha salido este martes al rescate del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y asegura que «hay una operación política para destruir al PSOE» con el objetivo de «que vuelva el de la Transición». El socio proetarra de Sánchez señala así a Felipe González, ex jefe del Ejecutivo, y a Emiliano García-Page, los dos socialistas más críticos con el Gobierno actual, que están reclamando elecciones generales por los numerosos casos de corrupción que rodean al presidente.

Otegi opina que es «curioso» que todos aquellos que cuentan con relaciones con los independentistas vascos y catalanes «entren en los sumarios». En esta línea, el líder bilduetarra ironiza y dice que «debe ser casualidad» y que «debe ser que todos están implicados en la misma trama».

Sobre la situación en la que se encuentra Pedro Sánchez, el secretario general de Bildu afirma que a quien debe «preocupar es a él». Sin embargo, sí ha efectuado una valoración del líder del Gobierno español, al afirmar que se encuentra «en un contexto en el que está siendo erosionado por múltiples causas judiciales». Además, Otegi justifica la corrupción, diciendo que es «sistémica» porque «es consustancial al régimen del 78».

En declaraciones en Radio Euskadi, este martes, Arnaldo Otegi se ha preguntado si «alguien cree que la Guardia Civil está en esta operación para que en España deje de haber corrupción» y completa con que lo que hay «es una operación política, además de la corrupción, y la operación política es que hay que destruir, no a una persona ni a una sigla». Así, Otegi añade que «hay que destruir una ventana de oportunidad que se ha abierto con una política de alianzas que ha hecho Sánchez y este PSOE con las izquierdas multinacionales del Estado».

Otegi ha señalado también a Alberto Núñez Feijóo, apartando el foco de Sánchez y del PSOE, y dice que su alternativa, el dirigente del PP, «es un tipo que veraneaba con un narcotraficante».

A juicio de Otegi, «esto no va de corrupción», aunque «evidentemente» la hay y hay que combatirla. «Pero aquí, en el fondo, hay una operación política para que esa ventana de oportunidad en la que, por ejemplo, se producen debates como el estatus político, se cierre y vuelva a venir otra vez una situación en la que vascos y vascas, y catalanes y catalanas, vivamos otra vez en un Estado regido por pactos de Estado entre el PP y el PSOE. Ese es el objetivo de la operación», ha considerado.

Otegi menosprecia a la Guardia Civil

Preguntado por si EH Bildu va a sostener a Pedro Sánchez «pase lo que pase» hasta 2027, Otegi ha evitado responder con rotundidad y prefiere esperar a ver lo que pasa. A su juicio, «de momento, no se ha sustanciado nada» de la financiación ilegal de la formación socialista, si bien reconoce que «el PSOE tiene un problema y lo tiene que atajar».

«Dar credibilidad a los informes de la Guardia Civil a mí se me hace un poco extraño, con lo que hemos visto en este país», ha indicado en esta línea Otegi, para apuntar que ahora «todo el mundo sabe cómo se llama el hermano de Sánchez, pero es que ha habido un juicio ahora de la Kitchen, del PP, que ha pasado desapercibido, en el que, nada más y nada menos, que un ministro del Interior había montado una policía llamada Patriótica para buscar pruebas falsas contra el independentismo catalán. Y eso ha pasado desapercibido», ha manifestado.