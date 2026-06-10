El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está asfixiando económicamente a los guardias civiles desplegados en Gran Canaria para el dispositivo del Papa, quien visitará la isla el próximo jueves. Según ha podido saber OKDIARIO, Marlaska ha obligado, al menos, a una treintena de agentes a pagarse el hotel y la comida de su bolsillo.

Se trata de los efectivos de Seguridad Ciudadana de Lanzarote y Fuerteventura, quienes han llegado este martes al destino sin haber recibido el adelanto que Interior debería haberles hecho para afrontar esta importante misión.

Interior tendría que haberles adelantado, al menos, el 80% de las dietas para el alojamiento y la manutención, como establece la normativa. Sin embargo, los guardias civiles están teniendo que pagar por trabajar, adelantando el 100% del dinero. Una situación que ha generado un «gran descontento» entre los agentes, por el agujero que este imprevisto ha provocado en sus cuentas, cuando ya por lo general van justos para llegar a finales de mes con su «paupérrimo salario».

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Lanzarote y Fuerteventura han sido desplegados en Gran Canaria del 9 al 11. Sólo por el alojamiento para dos noches en habitación sencilla, con desayuno, han tenido que desembolsar 200 euros, a 100 la noche, a lo que sumará el coste de las comidas y cenas. Una cifra que superará con creces los 77,13 euros diarios que paga el Ministerio del Interior en dietas: 48,92 para alojamiento y 28,21 para manutención.

Ha sido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, la que ha denunciado la situación que sufren estos compañeros, y que «viene repitiéndose servicio tras servicio».

Lo mismo ocurrió con el dispositivo por el hantavirus, cuando fueron comisionados agentes de la provincia de Las Palmas a la isla de Tenerife y tuvieron que afrontar de su bolsillo todos los gastos de tres días. Un caso que fue sonado al fallecer un guardia civil de un infarto después de un servicio de 14 horas seguidas, pese a estar en la reserva. En aquella ocasión les salió por 270 euros al día la habitación doble, 135 por persona, a lo que se sumaron también las comidas y cenas.

También fueron obligados a adelantar el dinero los guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) que el pasado verano combatieron los incendios de León, Zamora y Orense.

Los guardias civiles se sienten abandonados

«Los guardias civiles seguimos siendo La Cenicienta de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. No se nos paga el adelanto de la dieta estipulado en Real Decreto 462/2002 y tenemos que pagar los alojamientos, mientras que a los policías nacionales, que vienen a prestar los mismos servicios, sí se les abona», declara indignado a OKDIARIO Juan Couce, responsable de la AUGC en Las Palmas, denunciando «el abandono» que sufren de forma sistemática los guardias civiles por parte de Marlaska.

Según informa, a los agentes de Tráfico de Lanzarote y Fuerteventura que también han sido desplegados a Gran Canaria sí se les ha dado un adelanto de las dietas, pero porque dependen de otra caja pagadora. En su caso, estarán desde el pasado lunes hasta el próximo viernes, y se les han adelantado 400 euros. Sin embargo, «tampoco les llegará y perderán dinero durante esta semana», ya que sólo de hotel pagan casi 300 euros por habitación doble.

Dietas irrisorias

Las dietas no cubren a los agentes la totalidad de lo desembolsado porque llevan 20 años sin actualizarse. La AUGC lleva años denunciando que son «irrisorias» y la problemática que generan.

El Real Decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio dispone que los agentes a los que se les encomiende una comisión de servicio tienen derecho a un adelanto del 80% de las dietas.

Las comisiones de servicio se desarrollan para múltiples cuestiones, tales como refuerzos puntuales de servicio o eventos extraordinarios que requieran de perfiles profesionales específicos, como ocurre en este caso, donde cerca de 4.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil formarán parte del dispositivo especial de seguridad organizado con motivo de la visita del Papa León XIV a Canarias.

Los guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de plena actualidad por sus investigaciones de los casos de corrupción que salpican al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también están asfixiados con las dietas de sólo 77 euros para comer y dormir cuando las investigaciones les obligan a viajar. Por ejemplo, la pasada semana viajaron en comisión de servicio cuando registraron la sede central de Tubos Reunidos, en Amurrio (Álava), y sus oficinas en Bilbao, en el marco de una pieza secreta del caso cloacas del PSOE.

Aunque la normativa es clara, a veces Interior hace el pago por adelantado, pero otras a posteriori, con una media de dos meses de retraso desde la finalización de la comisión. Algunos hoteles intentan ajustar los precios a los agentes por tratarse de grupos, pero es raro que les cubran las dietas y lo habitual es que pierdan dinero, ya que lo que pase de 77,13 euros tiene que ser asumido por los propios agentes.

Pueden pedir ampliación de dieta, pero han de solicitarla antes de desplegarse; después de ello queda al criterio del jefe de la agrupación y, por lo general, no se concede. «Alguna vez sí lo han concedido a posteriori por ser una cantidad desmesurada, pero siempre con tirones de orejas y amenazas de que no se pagará la próxima vez», según señalan a OKDIARIO desde la AUGC.

La asociación mayoritaria de guardias civiles lleva años reclamando «el necesario incremento de la dieta». «No podemos estar en 2026 con importes de 2005. Exigen a los hoteles pagar sueldos de 2026 a sus trabajadores mientras ellos pagan tarifas de habitación de 2005», declara a OKDIARIO Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Los policías nacionales también saltaron a primera plana el pasado verano por esta cuestión. Por ejemplo, para la cumbre de la ONU en Sevilla, Interior les obligó a adelantar unos 1.000 euros para su manutención. Más aún, cientos de agentes se quedaron sin vacaciones de verano porque llegó a adeudarles hasta 4.000 euros en dietas, como también reveló este diario.

La inacción de Marlaska con la actualización de las dietas contrasta con la actuación del Gobierno de Canarias, «quien en la Navidad de 2024 las amplió y los policías autonómicos canarios tienen ahora una dieta de alojamiento de 106 euros y de 38 euros para manutención», destaca Couce, criticando que los guardias civiles reciban la mitad que estos compañeros.

Deja sin detectores de metales las comisarías

El impago del adelanto de la dieta al menos a esta treintena de guardias civiles del dispositivo del Papa no es la única chapuza de Marlaska en la Operación Gracia, como se denomina el operativo policial del viaje del Santo Padre, quien tras Gran Canaria visitará Tenerife, donde pondrá el broche final a su viaje apostólico por España.

Como también ha informado recientemente OKDIARIO, ha dejado comisarías sin detectores de metales para destinarlos a la visita del Papa. Una situación que ha ocurrido, al menos, en Tenerife, donde el pasado 3 de junio fueron retirados los arcos de seguridad y escáneres de hasta siete comisarías.

«Desnudamos un santo para vestir otro», declaran indignados a este diario agentes de dichas comisarías, denunciando esta “ocurrencia surrealista” con la que Marlaska deja los edificios policiales «vendidos, totalmente desprotegidos», pese a estar en nivel 4 de alerta antiterrorista y dispararse las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.