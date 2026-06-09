Manuel Llamas, el DAO de la Guardia Civil que instó a la UCO a «ponerse de perfil» en la investigación al hermano del presidente del Gobierno, obliga a los guardias civiles a instalar en sus teléfonos móviles personales una aplicación de mensajería llamada IMBox Defense que se utiliza para las comunicaciones oficiales del servicio y geolocaliza.

Tras los escándalos destapados en el sumario de las cloacas del PSOE, los agentes «desconfían por completo» del uso que se podría estar dando a esta aplicación por parte de la Dirección General. Más aún, cuando los servidores están en la sede de Guzmán el Bueno y no se sabe quién puede tener acceso a las comunicaciones que los agentes hacen por esa aplicación.

La herramienta IMBox Defense, en funcionamiento desde 2022, sustituyó a WhatsApp en las comunicaciones internas en la Benemérita. A través de ella se puede detectar la ubicación y permite a todos los usuarios acceder a la identidad y unidad de destino de todo el personal de la Guardia Civil que la tenga instalada, porque se ha ordenado que ponga el nombre, el empleo y el destino.

Es de obligada instalación para los guardias civiles que tengan un terminal móvil oficial, quienes tendrán la obligación de usarla para comunicaciones oficiales relativas al servicio y durante las horas en las que presten dicho servicio. Aunque no se impone expresamente su uso en los teléfonos personales, los agentes se ven «obligados a instalarla si quieren recibir las comunicaciones oficiales que su unidad envía por dicho canal», según declaran a OKDIARIO fuentes policiales.

A través de esta aplicación se comparten novedades relacionadas con el servicio, matrículas, información que contenga datos de carácter personal relacionada con la prestación del servicio (sospechosos, requisitoriados, posibles víctimas…), fotografías operativas, y documentos oficiales relacionados con el servicio, así como instrucciones y orientaciones para el mismo.

«¿Quién nos asegura que no se esté utilizando para controlar lo que hacemos: saber dónde estamos en cada momento y lo que hablamos por ese canal de comunicación?», se preguntan fuentes policiales, destacando que si alguien les activa el micrófono, podría escuchar todo lo que hablan junto a los terminales.

La instrucción del DAO

Si la aplicación ya había levantado críticas entre los miembros del Cuerpo por tener que llevarla en sus teléfonos personales, una reciente instrucción dictada por el DAO estableciendo normas para el uso de esta herramienta de mensajería instantánea corporativa ha hecho saltar todas las alarmas en la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, ya que queda totalmente prohibido su uso en ordenadores personales, pero, en cambio, sí se utiliza en los teléfonos móviles particulares.

Además, en dicha instrucción, del 6 de mayo, se indica que, en caso de que, por motivos de seguridad, se considere necesario, en los teléfonos oficiales «se podrá proceder al reseteo y borrado remoto de los mensajes y archivos almacenados en el sistema de mensajería instantánea corporativo». Sin embargo, en los teléfonos particulares, eso no lo puede hacer la Dirección General, siendo responsable el agente de la información que tenga en el teléfono.

«Tras conocerse que se han abierto investigaciones reservadas presuntamente para presionar a la UCO, nos preguntamos si existen garantías suficientes sobre el uso que se da a esta aplicación, en particular en lo que respecta a la geolocalización y al acceso a las comunicaciones de los agentes», declaran desde la AUGC, añadiendo que esto sólo podría esclarecerse mediante una auditoría, que reflejaría quién ha visto los datos, cuántos teléfonos se han activado y por qué.

«Resulta llamativo que se permita su instalación en teléfonos particulares, pero no en ordenadores personales, lo que genera interrogantes legítimos sobre qué tipo de datos, como la geolocalización, podrían obtenerse de los terminales móviles», apuntan desde la asociación mayoritaria de guardias civiles, señalando que «técnicamente, una aplicación con estos permisos podría acceder al micrófono del dispositivo, lo que refuerza la necesidad de claridad y transparencia sobre su funcionamiento”.

La desconfianza de los agentes hacia la cúpula de la Guardia Civil, bien el DAO o la directora general, Mercedes González, es enorme tras conocerse la trama del PSOE, liderada por el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán y la fontanera socialista Leire Díez, que tenía como fin «desestabilizar» los procedimientos contra el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, el sumario del caso ha revelado que se abrieron diferentes informaciones reservadas a agentes que investigaban causas judiciales, por supuestas filtraciones.

A esto se suma que el que fuera jefe de la UCO entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, también ha desvelado ante los investigadores que recibió presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para «ponerse de perfil» en la investigación que afectan a David Sánchez.

«¿Qué necesitan de nuestros teléfonos? ¿El dato de la geolocalización o que se active la grabación o vídeo?», se preguntan desde la AUGC, que reconoce que esta aplicación es muy buena y la utilizan otros efectivos, como los militares, pero se opone a su instalación en teléfonos personales.

La Guardia Civil, sancionada por la AEPD

Por ello, en abril de 2023 esta asociación presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En el texto, articulado por Juan Couce, responsable de la AUGC en Las Palmas, y Javier Cancelas, especialista en protección de datos y miembro de AUGC Pontevedra, se denunció que el uso de esta aplicación en la Guardia Civil no estaba cumpliendo con la normativa de protección de datos.

Una denuncia ante la que la AEPD dio la razón a la AUGC, concluyendo que la Dirección General había infringido el artículo 37 de la Ley Orgánica 7/2021 y le ordenó acreditar la adopción de medidas correctoras en un plazo de seis meses. Además, fue sancionada. Sin embargo, al ser un organismo oficial, no hay multa económica.

La AUGC pide que se abra un expediente al DAO

La resolución de la AEPD fue dictada el pasado mes de julio, pero la Dirección General de la Guardia Civil ha hecho caso omiso de la orden recibida. Sólo ha dictado la citada instrucción, pero con ella no da cumplimiento a lo ordenado por la agencia.

Ante esta situación, la AUGC ha denunciado este incumplimiento ante la AEPD, solicitando que ordene a la Benemérita «la paralización del tratamiento de datos con esta aplicación», y que abra un expediente sancionador contra el funcionario de la Guardia Civil que firma la instrucción, que no es otro que el DAO, Manuel Llamas. En su caso, sí podría ser sancionado económicamente.

La denuncia tuvo lugar antes de conocer las peripecias del DAO.