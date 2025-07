El Ministerio del Interior deja este verano a «cientos de policías nacionales» sin vacaciones al deberles unos 1.000 euros de media en dietas, una pella que llega hasta los 4.000 euros en el caso de los agentes que tienen que viajar al extranjero para escoltar a deportados, según ha podido saber OKDIARIO a través del sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional.

Ante la falta de dinero en las cajas pagadoras para adelantarles el 80% de las dietas que les corresponde, los agentes han de poner de su propio bolsillo estas cantidades, como ha ocurrido recientemente en la cumbre de la ONU en Sevilla, y luego tardan en recuperarlas alrededor de unos dos meses de media.

Sin embargo, como las dietas para manutención y hospedaje llevan 23 años sin actualizarse, por lo general, según Jupol, siempre pierden dinero, ya que lo que se paga es «tan mísero» que no les llega con ello para desayunar, comer, cenar y el hospedaje.

En territorio nacional, para la escala básica son 48,92 euros por alojamiento y 28,21 por manutención. En total, 77,13 euros al día, según establece el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, sobre el que los agentes reclaman una actualización urgente.

«Para prostitutas si hay dinero»

«Los policías nacionales se ven obligados a ser los prestamistas del Ministerio del Interior mientras sí hay dinero para señoritas de compañía, fontaneras, mordidas y comisiones», denuncia en OKDIARIO Laura García, portavoz de Jupol, señalando que las dietas están «obsoletas y, además, en la mayoría de casos no se adelanta ese dinero a los agentes».

Muchos policías nacionales no pueden sufragar ese gasto de dietas, pero no pueden negarse a realizar el servicio asignado, ya que es de obligado cumplimiento, salvo enfermedad o una circunstancia inexcusable. Por tanto, según Jupol, no les queda otra que «recurrir a la caridad de familiares» para afrontar el coste de hotel y comida de las comisiones de servicios a las que son desplegados.

Hasta cuatro meses sin cobrar las dietas

Incluso hay agentes que llevan «más de cuatro meses sin cobrar las dietas de las comisiones de servicio y para las siguientes han tenido que adelantar más de 2.000 euros», según informa la portavoz de Jupol.

Ana Vázquez Blanco, diputada y portavoz de Interior del PP, ha destacado este martes en X que «Marlaska no paga las dietas a los Policías, cuando todos los años deja partidas dedicadas para dietas sin gastar». De acuerdo a los datos que maneja, en 2024 de 53.886.479,6 euros solo abonó 46.808.540,4. «¿Los más de siete millones de euros sin gastar se fueron para pagar las prostitutas en empresas públicas?», se pregunta.

«Muchos compañeros nos escriben con la misma problemática: que viajan mucho y como no les adelantan el dinero, ellos van adelantando y adelantando. La Administración no les paga hasta meses después y todo ese dinero se va acumulando en gasto de ellos», relata Laura García, criticando que «en vez de poder aprovechar ese dinero con la familia, en vacaciones y gastos personales, al final están haciendo un préstamo a la Administración».

«Un gasto que tiene que ser de la administración, pero lo tienen que desembolsar los agentes», recalca, denunciando este «sinsentido».

Denuncia contra Interior

Laura García señala que mientras los asistentes a la cumbre de la ONU en Sevilla han estado «comiendo manjares», Jupol se ha visto obligado a presentar una denuncia ante Sanidad de la Junta de Andalucía porque a los policías nacionales se les estaba dando comida en mal estado y estaban enfermando sin poder prestar servicio.

Jupol denunció el pasado miércoles a la Dirección General de la Policía por la «situación tercermundista» que los agentes sufrieron en el desempeño del plan de seguridad de la cumbre de la ONU, en Sevilla, con «comida en mal estado o insuficiente, jornadas de más de 13 horas sin descansos adecuados y tener que trabajar durante horas a pleno sol a más de 40º C, sin zonas de sombra ni relevos», y que «ni siquiera tuviera el gesto de poner un sistema de avituallamiento y dotación de agua para los agentes».

La denuncia ha sido presentada ante los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, en la que detalla los «múltiples factores de riesgo que ponen en peligro la salud y la seguridad de los agentes» que han estado desplazados en Sevilla.

Y otra ante las autoridades sanitarias de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, por las condiciones de «insalubridad» de la comida suministrada. Acompañan sendos escritos con imágenes que acreditan las condiciones denunciadas. Por ejemplo, de comida en mal estado y raciones que «no cubrirían ni las necesidades alimentarias de un niño de cinco años».

Como ha informado OKDIARIO, el Gobierno gastó 70.000 euros en el cóctel de la ONU mientras ofrecía tres empanadillas y garbanzos a los agentes y comida podrida.