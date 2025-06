Los policías nacionales se ven obligados a adelantar unos 1.000 euros de su bolsillo para cubrir su manutención en la próxima cumbre de la ONU en Sevilla, la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar del próximo 30 de junio al 3 de julio. Un evento en el que serán desplegados miles de agentes de toda España, entre policía nacional, local y guardias civiles, en una situación de alerta antiterrorista cuatro sobre una escala de cinco.

«Muchos agentes» no pueden sufragar el gasto, según denuncia en OKDIARIO Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, pero no pueden negarse a realizar el servicio asignado, ya que es de obligado cumplimiento, salvo enfermedad o una circunstancia inexcusable. Por tanto, no les queda otra que «recurrir a la caridad de familiares» para afrontar el coste de hotel y comida, como ha sucedido en otras ocasiones.

Luego, los policías tendrán que esperar una media de dos meses para poder recuperar parte de lo desembolsado, ya que con la dieta no llega. Las dietas en territorio nacional para la escala básica son 48,92 euros por alojamiento y 28,21 por manutención. En total, 77,13 euros al día.

Así, «deben afrontar su alojamiento por poco más de 40 euros la noche, algo absolutamente inviable, todo porque el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, no ha sufrido ninguna actualización en 23 años», critica Aarón Rivero, secretario general de Jupol, quien aborda en OKDIARIO las principales reivindicaciones del sindicato.

«Incluso hay compañeros que llevan más de cuatro meses sin cobrar las dietas de las comisiones de servicio y para las siguientes han tenido que adelantar más de 2.000 euros», apunta.

Preguntado sobre qué opina del «son las cinco y no he comido» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde que fue un comentario «muy desafortunado», con el que «dio a entender que se estaba riendo de todos los españoles». El líder de Jupol no da crédito a que Sánchez tuviera «el atrevimiento» de decir eso que bien «parece un meme».

«Para prostitutas hay dinero»

Contrasta con la situación en la que tienen que trabajar los agentes, que además de la dureza del trabajo desarrollado, «en muchas ocasiones no han comido ni a las cinco de la tarde, ni a las doce de la noche ni a las tres de la madrugada» por estar inmersos en una investigación o cualquier trabajo policial, donde lo primero es el ciudadano, como servidores públicos que son.

«La Policía Nacional trabaja en unas condiciones infinitamente peores que las que él tenía ayer en esa sala de prensa», subraya Aarón Rivero, recordando de nuevo las irrisorias dietas que perciben cuando son enviados a zonas muy congestionadas, como es Sevilla con motivo de la cumbre de la ONU, el Estrecho de Gibraltar con la operación Paso del Estrecho o Palma de Mallorca o Ibiza, donde es «altamente improbable que puedan dormir y comer en unas condiciones dignas».

Destaca que ya Baleares es «imposible encontrar un alojamiento por 50 euros y comer por 14 euros y cenar por otros 14». De hecho, han sido sonados los casos de agentes que han tenido que dormir en balcones, furgonetas y trasteros por la falta de vivienda, porque la vivienda actualmente está muy tensionada, es muy cara y «el policía tiene el sueldo que tiene».

Sin embargo, «vemos cómo hay dinero para todo: para prostitutas, para pagar innumerables fontaneros, pagar todo tipo de corruptelas, pero para que la Policía trabaje dignamente, no. Y eso no lo podemos permitir», declara indignado, en alusión a la trama del PSOE.

Jupol exige al Gobierno «que adopte una serie de medidas para que los policías nacionales y guardias civiles trabajen en unas condiciones dignas y de seguridad y salubridad en aquellos lugares donde hacen falta».

Hasta 800 euros menos que un ertzaina

Las principales reivindicaciones de Jupol son «la equiparación salarial real que supone, entre otras cosas, conseguir la jubilación anticipada para todos los policías nacionales en igualdad de condiciones que el resto de los funcionarios policiales en España». Igual que los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral y la Policía Local.

«A día de hoy, las diferencias salariales que tenemos, por ejemplo, con la Ertzaintza rondan en el sueldo mensual en torno a los 700 u 800 euros», apunta Aarón Rivero.

Las reivindicaciones de Jupol pasan por «la mejora de las situaciones económicas de todos los compañeros, de las sociolaborales, de los medios materiales y conseguir que la Policía Nacional sea considerada una profesión de riesgo». El sindicato advierte que va a «pelear y dar la batalla tanto en la vía judicial, en la calle y en la vía de la negociación para conseguir los derechos de los agentes». Recientemente, el Tribunal Supremo dado la razón a este sindicato considerando a todos los policías nacionales del régimen de Seguridad Social como profesión de riesgo.

La UCO y la Fiscalía

Jupol muestra su rechazo feroz a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quede en manos de la Fiscalía y que los fiscales, «que dependen directamente del Gobierno, tengan el control sobre las investigaciones judiciales de corrupción que se hacen».

«Desde Jupol y Jucil, nuestra asociación hermana en la Guardia Civil, vamos a luchar en todos los frentes políticos, judiciales y reivindicativos para no permitir que esta reforma se consuma, porque el Gobierno quiere meterse dentro de la Policía y de la Guardia Civil para intentar politizarla e intentar paralizar aquellas causas judiciales que les puedan comprometer».

«Basta ya a la dejación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Basta ya de ningunearnos y de no considerarnos profesión de riesgo. Basta ya de no reconocer que tenemos unas condiciones desiguales de trato y de salario. Y basta ya de las presiones que no tengo ninguna duda de que seguramente estén recibiendo los compañeros de la UCO porque el cerco que están haciendo judicial y policial cada vez se estrecha más», concluye.