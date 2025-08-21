Detenido por prender fuego a un bar de Sevilla porque no le pusieron mayonesa en el bocadillo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por incendiar un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) donde le negaron mayonesa para un montadito. Roció la barra con gasolina y le prendió fuego. Solo él ha resultado herido.

El suceso tuvo lugar este miércoles en la cafetería Las Postas. El detenido entró al local sobre las 19:00 horas, pidió unas cervezas, dos montaditos y un poco de mayonesa, pero el camarero le explicó que no tenían porque el bar no tiene cocina. En la terraza volvió a pedir mayonesa a otra camarera y obtuvo la misma respuesta, así que el hombre se levantó de la silla, fue a una gasolinera cercana y volvió con una botella con gasolina.

«¿Seguro que no hay mayonesa?», preguntó antes de rociar la barra con el combustible y prender fuego al local. Las cámaras del establecimiento captaron la secuencia. Un trabajador utilizó un extintor para sofocar el incendio mientras los clientes salían corriendo o se refugiaban en el baño, ya que las llamas estaban cerca de la puerta y resultaba peligroso salir a la calle.

La Policía Local se personó en el local, situado en la avenida de Cádiz, y gracias a una camarera que persiguió al hombre hasta una plaza situada a 100 metros, lograron arrestarlo y llevarlo a un centro de salud, donde fue atendido por quemaduras, según detalla La Voz del Sur, que ha adelantado los hechos. Luego fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, pendiente de que este viernes pase a disposición judicial. Se le imputan delitos de daños e incendio con peligro para las personas. Paradójicamente, el detenido fue la única persona afectada por las llamas.

El dueño del bar: «Fue surrealista»

José Antonio Caballero, el dueño del bar, ha asegurado en declaraciones a Efe que lo que vivieron los trabajadores y clientes de la cafetería «fue algo surrealista».

El gerente ha explicado que el primer camarero al que pidió mayonesa le respondió que el bar no tiene cocina y «los montaditos ya vienen hechos», pero el cliente repitió la pregunta a la camarera que le llevó la comida a la terraza, obteniendo la misma respuesta.

En ese momento, el hombre, que estaba con su hijo y con un compañero de trabajo, se fue a la gasolinera que hay enfrente del bar y regresó con una botella de gasolina en la mano, relata el dueño. Tras preguntar al camarero si estaba seguro de que no tenían mayonesa, vació la botella en la barra, sacó un mechero de su camisa y desató las llamas. El trabajador no tuvo tiempo de reaccionar.

El gerente del local ha indicado que el detenido es un vecino de Córdoba que trabaja en un polígono del municipio y se aloja en un hostal. «Lo que pasó no tiene explicación posible», sentencia.