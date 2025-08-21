Prohíben acercarse a Camas al pirómano que provocó seis incendios el mismo día

El Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla ha prohibido acercarse a Camas al pirómano detenido por provocar seis incendios en el municipio durante la tarde del lunes, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La autoridad judicial ha acordado su libertad provisional, pero impone esta medida cautelar para prevenir su reincidencia, al menos en Camas.

El juzgado, en funciones de guardia de detenidos, ha dictado la orden de alejamiento en la tarde de este miércoles al tener sospechas fundadas de su autoría intencionada en esta media docena de incendios. El hombre, del que no han trascendido más datos, fue detenido el mismo lunes.

Inicialmente se le investiga por un presunto delito de daños por incendios, algunos de ellos cerca de viviendas, tal como se observa en las imagen bajo estas líneas, difundida por el Ayuntamiento de Camas.

El consistorio informó en un comunicado de la detección de «hasta seis incendios en puntos diferentes» del municipio, que afortunadamente fueron «controlados y extinguidos» sin incidencias destacabales. El ayuntamiento dio las gracias a los Bomberos por su «rápida actuación» y a la Policía Nacional y Local por su «trabajo e investigaciones» para localizar y arrestar al pirómano detrás de los fuegos.

El primero de los avisos al 112 llegó a 13:30 horas por un incendio de vegetación en el kilómetro 1 de la A-49, dentro del perímetro de Camas. El segundo, a las 14:05 horas, alertaba de llamas en la calle Costaleros, ya en zona poblada. A las 14:40 entraba un tercer aviso, en este caso por un fuego en una zona de pastos secos en la avenida Clara Campoamor, muy cerca del segundo foco. A las 16:35 horas varios vecinos informaban de un incendio en la calle Poeta Muñoz San Román, también de pastos secos. Más de una hora después, a las 17:55, ardía un descampado en la calle Manuel de Falla. La última alerta al 112 se registró a las 20:10, casi seis horas después de la primera, por unos rastrojos en llamas en la calle Camino de Guía.

Cabe recordar que el pasado 8 de agosto se registró un incendio que afectó al entorno del conjunto arqueológico de Itálica, en Santiponce, municipio vecino de Camas. La Guardia Civil investiga si este fuego también fue intencionado, tal como apuntaban los primeros indicios. Los Bomberos lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran los restos arqueológicos de la ciudad romana.